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Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
4 790 ₽
Плиткорезы
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Арт. О00000016509
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
    Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1

      Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1

      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016509

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики

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      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить ВИХРЬ ЭП-180 - отличное решение для профессионального строителя или монтажного работника. Этот инструмент великолепно справляется с разрезанием плит всех видов: керамических, каменных, керамогранитных. Плиткорез имеет максимально комфортабельное устройство и небольшие размеры, благодаря чему разрезание плитки можно производить даже в мастерских небольшой площади. Это же достоинство проявляется и при транспортировке инструмента. Вихрь эп 180 600 вт обладает возможностью изменения наклона рабочего стола, и может разрезать плиты неограниченного размера, а также способен регулировать угол распиловки, что позволяет с легкостью создавать детали для узорной кладки.

        Преимущества электроплиткореза Вихрь ЭП-180

        • Защитный кожух резного круга
        • Изменение положение стола на 45 градусов
        • Малогабаритность
        • Простота использования и перевозки
        • Регулировка угла распила заготовки

        Комплектация

        • Плиткорез
        • Ограничитель
        • Угольник
        • Ключ (2 шт.)
        • Инструкция
        • Паспорт
        • Упаковка