Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1
Арт. О00000016509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|600
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Напряжение сети, В
|220, 230
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- Купить ВИХРЬ ЭП-180 - отличное решение для профессионального строителя или монтажного работника. Этот инструмент великолепно справляется с разрезанием плит всех видов: керамических, каменных, керамогранитных. Плиткорез имеет максимально комфортабельное устройство и небольшие размеры, благодаря чему разрезание плитки можно производить даже в мастерских небольшой площади. Это же достоинство проявляется и при транспортировке инструмента. Вихрь эп 180 600 вт обладает возможностью изменения наклона рабочего стола, и может разрезать плиты неограниченного размера, а также способен регулировать угол распиловки, что позволяет с легкостью создавать детали для узорной кладки.
Преимущества электроплиткореза Вихрь ЭП-180
- Защитный кожух резного круга
- Изменение положение стола на 45 градусов
- Малогабаритность
- Простота использования и перевозки
- Регулировка угла распила заготовки
Комплектация
- Плиткорез
- Ограничитель
- Угольник
- Ключ (2 шт.)
- Инструкция
- Паспорт
- Упаковка