Плиткорез электрический Вихрь ЭП-180 72/22/1

Купить ВИХРЬ ЭП-180 - отличное решение для профессионального строителя или монтажного работника. Этот инструмент великолепно справляется с разрезанием плит всех видов: керамических, каменных, керамогранитных. Плиткорез имеет максимально комфортабельное устройство и небольшие размеры, благодаря чему разрезание плитки можно производить даже в мастерских небольшой площади. Это же достоинство проявляется и при транспортировке инструмента. Вихрь эп 180 600 вт обладает возможностью изменения наклона рабочего стола, и может разрезать плиты неограниченного размера, а также способен регулировать угол распиловки, что позволяет с легкостью создавать детали для узорной кладки.

Преимущества электроплиткореза Вихрь ЭП-180

Защитный кожух резного круга

Изменение положение стола на 45 градусов

Малогабаритность

Простота использования и перевозки

Регулировка угла распила заготовки

Комплектация