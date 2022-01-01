Установки алмазного бурения
Найдено: 12 товаров
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- 79 122 ₽79 125 ₽Диаметр сверления (кирпич): 250 ммМощность алмазной установки: 4350 ВтДиаметр бурения (бетон): 220 ммУгол наклона установки: 45 градКоличество скоростей установки: 2
- -3 ₽
- Персональная скидка
- 64 376 ₽64 380 ₽Диаметр сверления (кирпич): 200 ммМощность алмазной установки: 2800 ВтДиаметр бурения (бетон): 180 ммУгол наклона установки: 45 градКоличество скоростей установки: 1
- -4 ₽
- Персональная скидка
- 47 286 ₽47 290 ₽Диаметр сверления (кирпич): 180 ммМощность алмазной установки: 3800 ВтДиаметр бурения (бетон): 160 ммКоличество скоростей установки: 1
- -4 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииДиаметр сверления (кирпич): 250 ммМощность алмазной установки: 4350 ВтДиаметр бурения (бетон): 220 ммУгол наклона установки: 45 градКоличество скоростей установки: 2
- Нет в наличииДиаметр сверления (кирпич): 350 ммМощность алмазной установки: 4880 ВтДиаметр бурения (бетон): 300 ммКоличество скоростей установки: 2
- Нет в наличииДиаметр сверления (кирпич): 102 ммМощность алмазной установки: 1800 ВтДиаметр бурения (бетон): 62 ммКоличество скоростей установки: 2
- Нет в наличииДиаметр сверления (кирпич): 102 ммМощность алмазной установки: 1800 ВтДиаметр бурения (бетон): 62 ммКоличество скоростей установки: 2
- Нет в наличииДиаметр сверления (кирпич): 180 ммМощность алмазной установки: 3800 ВтДиаметр бурения (бетон): 160 ммКоличество скоростей установки: 1
- Нет в наличииМощность алмазной установки: 2500 ВтКоличество скоростей установки: 2
- Нет в наличииМощность алмазной установки: 2100 Вт
- Нет в наличии
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить установки алмазного бурения в городе Ярославль по цене от 14980 до 141100 рублей. В наличии более 12 наименований. Установки алмазного бурения можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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