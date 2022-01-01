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Камнеобраба­тывающие станки

Установки алмазного бурения

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить установки алмазного бурения в городе Ярославль по цене от 14980 до 141100 рублей. В наличии более 12 наименований. Установки алмазного бурения можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Алмазная коронка по железобетону Diam 313010
4 808 ₽
Алмазная коронка по железобетону Diam 313010
Коронка алмазная для установки бурения бетона DIAM 312015
9 855 ₽
Коронка алмазная для установки бурения бетона DIAM 312015
Алмазная коронка для мокрой резки по бетону DIAM 312022
18 185 ₽
Алмазная коронка для мокрой резки по бетону DIAM 312022
Алмазная коронка для мокрой резки по бетону DIAM 312011
4 580 ₽
Алмазная коронка для мокрой резки по бетону DIAM 312011
Сверлильная алмазная коронка по бетону DIAM 312045
6 925 ₽
Сверлильная алмазная коронка по бетону DIAM 312045
Удлинитель к коронкам алмазного бурения DIAM 620044, 1 1/4
3 856 ₽
Удлинитель к коронкам алмазного бурения DIAM 620044, 1 1/4
Сверлильная алмазная коронка по бетону DIAM 312014
8 446 ₽
Сверлильная алмазная коронка по бетону DIAM 312014
Алмазная коронка для мокрой резки по бетону DIAM 312043
8 563 ₽
Алмазная коронка для мокрой резки по бетону DIAM 312043
Машина алмазного бурения DIAM ML-250/2A 620066
79 122 ₽
Машина алмазного бурения DIAM ML-250/2A 620066
Машина алмазного бурения DIAM ML-200A 620065
64 376 ₽
Машина алмазного бурения DIAM ML-200A 620065
Алмазная коронка для установки резки бетона DIAM 312017
11 614 ₽
Алмазная коронка для установки резки бетона DIAM 312017
Сверлильная алмазная коронка для резки бетона DIAM 312013
6 452 ₽
Сверлильная алмазная коронка для резки бетона DIAM 312013
Алмазная коронка по железобетону Diam 030662, сегментная
6 277 ₽
Алмазная коронка по железобетону Diam 030662, сегментная
Алмазная коронка по железобетону Diam 030657
10 450 ₽
Алмазная коронка по железобетону Diam 030657
Удлинитель к коронкам алмазного бурения DIAM 620043, 1 1/4
3 030 ₽
Удлинитель к коронкам алмазного бурения DIAM 620043, 1 1/4
Силовой удлинитель СОЮЗ 481S-4005
11 700 ₽
Силовой удлинитель СОЮЗ 481S-4005
Дрель под алмазные свёрла и коронки Crown CT10120, 1200 Вт
7 990 ₽
Дрель под алмазные свёрла и коронки Crown CT10120, 1200 Вт
Алмазная коронка по железобетону Diam 313011
6 141 ₽
Алмазная коронка по железобетону Diam 313011
Машина алмазного бурения DIAM ML-180N
47 286 ₽
Машина алмазного бурения DIAM ML-180N
Дрель под алмазные свёрла и коронки DeWalt D21583K, 1910 Вт
46 988 ₽
Дрель под алмазные свёрла и коронки DeWalt D21583K, 1910 Вт
Машина алмазного бурения HUSQVARNA DSM160A
58 851 ₽
Машина алмазного бурения HUSQVARNA DSM160A
Дрель Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
14 990 ₽
Дрель Metabo SBE 1300 600843500, 1300 Вт
Машина алмазного бурения DIAM A-355 620016 с двигателем
141 100 ₽
Машина алмазного бурения DIAM A-355 620016 с двигателем
Дрель под алмазные свёрла и коронки ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП2
8 388 ₽
Дрель под алмазные свёрла и коронки ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП2
Дрель Энкор ДУЭ-2 1150ЭР/13М 50092
5 500 ₽
Дрель Энкор ДУЭ-2 1150ЭР/13М 50092
Машина алмазного бурения DIAM 620012 А-160 с двигателем
80 024 ₽
Машина алмазного бурения DIAM 620012 А-160 с двигателем
Дрель Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
15 999 ₽
Дрель Metabo SBEV 1300-2 600786500, 1300 Вт
Станок алмазного бурения мокрого типа DIAM N-254
96 144 ₽
Станок алмазного бурения мокрого типа DIAM N-254
Дрель алмазного бурения DIAM ML-102/2Н, мокрый и сухой тип
14 980 ₽
Дрель алмазного бурения DIAM ML-102/2Н, мокрый и сухой тип
Машина алмазного бурения DIAM ML-102/2НS
25 450 ₽
Машина алмазного бурения DIAM ML-102/2НS
Машина алмазного бурения и сверления DIAM ML-180N
37 830 ₽
Машина алмазного бурения и сверления DIAM ML-180N
Машина алмазного бурения и сверления DIAM ML-250/2А
63 300 ₽
Машина алмазного бурения и сверления DIAM ML-250/2А
Промышленная машина алмазного бурения DIAM ML-350/2NE
101 180 ₽
Промышленная машина алмазного бурения DIAM ML-350/2NE
Алмазная коронка по железобетону DIAM 030624
10 661 ₽
Алмазная коронка по железобетону DIAM 030624
Алмазная коронка по железобетону Diam 030659
19 500 ₽
Алмазная коронка по железобетону Diam 030659
Дрель Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
27 909 ₽
Дрель Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
Алмазная коронка по железобетону Diam 030626, 11 сегментов
19 370 ₽
Алмазная коронка по железобетону Diam 030626, 11 сегментов