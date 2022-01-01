Установка алмазного бурения отверстий - промышленная строительная техника для сверления по бетону. Бурильная машина состоит из станины, на которую устанавливается двигатель и алмазные коронки разного диаметра. Представленные в разделе модели обладают производительностью и выдающейся точностью работы с материалом.

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