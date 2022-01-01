Сверлильная машина Diam ML-180N 620064

Преимущества

Потребляемая мощность двигателя 3.8кВт 220V, рабочая 2,7кВт 220V

Одна скорость. Данная сверлильная машина имеет односкоростной надежный редуктор, количество оборотов оптимально для большинства диаметров коронок

Электрическая защита двигателя. Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве

Доп. защита двигателя. Оборудование снабжено дополнительной защитой PRCD, которая защищает оборудование от неправильного подключения и оператора от удара током

Водозащитная кнопка включения. Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги

Механическая защита двигателя. Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки

Мощная односкоростная сверлильная машина с ненаклонной стойкой, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах. Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 160 мм, по кирпичу 180 мм. Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки. Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).