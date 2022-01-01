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Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
47 286 ₽
47 290 ₽
Установки алмазного бурения
  • Персональная скидка
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Арт. Ю00000030159
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
  • Персональная скидка
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Сверлильная машина Diam ML-180N 620064

Сверлильная машина Diam ML-180N 620064

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 ₽
47 286 ₽
47 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000030159

Характеристики

Производитель
Diam
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1030х390х240
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 ₽
47 286 ₽
47 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мощная односкоростная сверлильная машина с ненаклонной стойкой, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах. Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 160 мм, по кирпичу 180 мм. Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки. Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).

    Преимущества

    • Потребляемая мощность двигателя 3.8кВт 220V, рабочая 2,7кВт 220V
    • Одна скорость. Данная сверлильная машина имеет односкоростной надежный редуктор, количество оборотов оптимально для большинства диаметров коронок
    • Электрическая защита двигателя. Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве
    • Доп. защита двигателя. Оборудование снабжено дополнительной защитой PRCD, которая защищает оборудование от неправильного подключения и оператора от удара током
    • Водозащитная кнопка включения. Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги
    • Механическая защита двигателя. Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки