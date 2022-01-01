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Сверлильная машина Diam ML-180N 620064
Арт. Ю00000030159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1030х390х240
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Частота, Гц
|50
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- Мощная односкоростная сверлильная машина с ненаклонной стойкой, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах. Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 160 мм, по кирпичу 180 мм. Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки. Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).
Преимущества
- Потребляемая мощность двигателя 3.8кВт 220V, рабочая 2,7кВт 220V
- Одна скорость. Данная сверлильная машина имеет односкоростной надежный редуктор, количество оборотов оптимально для большинства диаметров коронок
- Электрическая защита двигателя. Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве
- Доп. защита двигателя. Оборудование снабжено дополнительной защитой PRCD, которая защищает оборудование от неправильного подключения и оператора от удара током
- Водозащитная кнопка включения. Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги
- Механическая защита двигателя. Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки