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Коронка алмазная для бурильных машин Diam 030626 Pro Line, 132x450 мм; 1 1/4''
4.5
2
Найти аналог
Коронки для алмазного бурения
    Коронка алмазная для бурильных машин Diam 030626 Pro Line, 132x450 мм; 1 1/4''
    Арт. X129204108
    4.5
    2
    Коронка алмазная для бурильных машин Diam 030626 Pro Line, 132x450 мм; 1 1/4''

      Коронка алмазная для бурильных машин Diam 030626 Pro Line, 132x450 мм; 1 1/4''

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X129204108
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазная коронка Pro Line Diam 030626 является сменным элементом для дрелей алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления отверстий в железобетоне, бетоне и строительных блоках. Коронка произведена по технологии DPS позиционирования алмазов в режущем слое  с лазерной сваркой сегментов. Количество сегментов — 11 шт. Высота сегментов — 11 мм

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки