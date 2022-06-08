Коронка алмазная для бурильных машин Diam 030626 Pro Line, 132x450 мм; 1 1/4''

Преимущества

Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS

Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки

Алмазная коронка Pro Line Diam 030626 является сменным элементом для дрелей алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления отверстий в железобетоне, бетоне и строительных блоках. Коронка произведена по технологии DPS позиционирования алмазов в режущем слое с лазерной сваркой сегментов. Количество сегментов — 11 шт. Высота сегментов — 11 мм