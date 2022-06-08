Коронка алмазная для бурильных машин Diam 030626 Pro Line, 132x450 мм; 1 1/4''
Арт. X129204108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Алмазная коронка Pro Line Diam 030626 является сменным элементом для дрелей алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления отверстий в железобетоне, бетоне и строительных блоках. Коронка произведена по технологии DPS позиционирования алмазов в режущем слое с лазерной сваркой сегментов. Количество сегментов — 11 шт. Высота сегментов — 11 мм
Преимущества
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки