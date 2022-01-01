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В этом разделе вы можете приобрести коронки для сухого и мокрого алмазного бурения. В наличии оснастка для сверления бетона, гранита и керамогранита, асфальта и железобетона. Коронки с шестигранным, цилиндрическим или HEX-хвостовиком можно заказать с доставкой в интернет-магазине “Бигам”.