Малярные ленты используют при ремонте дома (покраске стен, потолка, оконных проемов), а также воплощении нестандартных интерьерных решений. Самоклеящееся изделие с одной клейкой стороной достаточно приложить к поверхности, придавливая рукой. В наличии рулоны разной длины на бумажной основе.

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