Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Скотч

Малярные ленты

Найдено: 7 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить малярные ленты в городе Ярославль по цене от 64 до 240 рублей. В наличии более 7 наименований. Малярные ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Малярная клейкая лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
240 ₽
Малярная клейкая лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
Малярная клейкая лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м, односторонняя
170 ₽
Малярная клейкая лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м, односторонняя
Малярная клейкая лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
130 ₽
Малярная клейкая лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
Двухсторонний сверхпрочный скотч Aviora 19мм*2м для крепления зеркал 302-133
160 ₽
Двухсторонний сверхпрочный скотч Aviora 19мм*2м для крепления зеркал 302-133
Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
150 ₽
Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
Лента алюминиевая самоклеющаяся 50мм, 46м (8575046)
225 ₽
Лента алюминиевая самоклеющаяся 50мм, 46м (8575046)
Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная основа
64 ₽
Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная основа
Скотч для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм, 66м, белый
136 ₽
Скотч для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм, 66м, белый
Крепированная малярная лента Stayer 12111-50, 20 м, 50 мм, бумага
73 ₽
Крепированная малярная лента Stayer 12111-50, 20 м, 50 мм, бумага
Бумажная малярная лента Сибртех 88832, 48 мм, 25 м
95 ₽
Бумажная малярная лента Сибртех 88832, 48 мм, 25 м
Лента двусторонняя Aviora 302-020 вспененный полиэтилен 19мм, 10м, белая, двухслойная
125 ₽
Лента двусторонняя Aviora 302-020 вспененный полиэтилен 19мм, 10м, белая, двухслойная