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Монтажные ленты

71 товар
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Различные виды лент необходимы в ремонте помещений, при монтаже сантехнических объектов и осуществлении косметической отделки. Ленты на катушках из пластика или картона удобно использовать. В каталоге представлены различные ленты с разнообразными характеристиками и отличительными особенностями.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить монтажные ленты в городе Ярославль по цене от 17 до 920 рублей. В наличии более 71 наименования. Монтажные ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.