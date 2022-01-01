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Различные виды лент необходимы в ремонте помещений, при монтаже сантехнических объектов и осуществлении косметической отделки. Ленты на катушках из пластика или картона удобно использовать. В каталоге представлены различные ленты с разнообразными характеристиками и отличительными особенностями.

Различные виды лент необходимы в ремонте помещений, при монтаже сантехнических объектов и осуществлении косметической отделки. Ленты на катушках из пластика или картона удобно использовать. В каталоге представлены различные ленты с разнообразными характеристиками и отличительными особенностями.