Монтажные ленты
71 товар
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- 920 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаМатериал: алюминийКоличество, шт: 1
- 55 ₽Длина 15 м, Ширина 15 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 15Толщина, мм: 0.075
- 40 ₽Длина 10 м, Ширина 12 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 12Толщина, мм: 0.075Материал: фторопластЦвет: белый
- 280 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.2
- 70 ₽Цвет: желтый
- 200 ₽Длина 10 м, Ширина 48 ммДлина, м: 10Ширина, мм: 48Толщина, мм: 0.13
- 220 ₽Длина 15 м, Ширина 19 ммДлина, м: 15Ширина, мм: 19Толщина, мм: 0.2Цвет: желтый
- 100 ₽ПВХ
- 170 ₽20000 мм, 1 шт.Тип крепежа: лентаДлина, мм: 20000Количество, шт: 1
- 100 ₽ПВХ
- 100 ₽ПВХ
- 280 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- 100 ₽ПВХ
- 160 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1Назначение по материалу: бетон, дерево, металл
- 110 ₽ПВХ
- 250 ₽1 шт.
- 120 ₽ПВХ
- 120 ₽ПВХ
Различные виды лент необходимы в ремонте помещений, при монтаже сантехнических объектов и осуществлении косметической отделки. Ленты на катушках из пластика или картона удобно использовать. В каталоге представлены различные ленты с разнообразными характеристиками и отличительными особенностями.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить монтажные ленты в городе Ярославль по цене от 17 до 920 рублей. В наличии более 71 наименования. Монтажные ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.