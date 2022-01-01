Пистолеты для монтажной пены пригодятся для профессиональных и бытовых работ, при установке окон, герметизации стыков в бетонных и кирпичных стенах. Они оснащены рукояткой из пластика или металла, пусковым рычагом и соплом для подачи. В верхней части расположен адаптер для присоединения тубы.

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