Пистолет для монтажной пены Stayer EconoMax 06861
Арт. Х1323569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены STAYER EconoMax 06861 - прочный металлический инструмент . Благодаря облегченной конструкции, работать пистолетом легко и удобно.
Преимущества
- Современный дизайн
- Рукоятка пистолета для монтажной пены STAYER EconoMax 06861 позволяет надежно удерживать устройство в руке, легко наносить пену под разными углами
- Специальный адаптер позволяет удобно установить или снять баллон - можно быстро приступить к работе
- Прочный металлический корпус
- Облегченная конструкция
- Возможность регулировки потока пены