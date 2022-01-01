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Пистолет для монтажной пены Stayer EconoMax 06861
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Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Stayer EconoMax 06861
    Арт. Х1323569
    Пистолет для монтажной пены Stayer EconoMax 06861

      Пистолет для монтажной пены Stayer EconoMax 06861

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1323569

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет  для монтажной пены STAYER EconoMax 06861 - прочный металлический инструмент . Благодаря облегченной конструкции, работать пистолетом легко и удобно.

        Преимущества 

        • Современный дизайн
        • Рукоятка пистолета для монтажной пены STAYER EconoMax 06861 позволяет надежно удерживать устройство в руке, легко наносить пену под разными углами
        • Специальный адаптер позволяет удобно установить или снять баллон - можно быстро приступить к работе
        • Прочный металлический корпус
        • Облегченная конструкция
        • Возможность регулировки потока пены