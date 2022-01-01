Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
970 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
    Арт. О00000034788
    Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
    Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
    Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
    Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
      Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
      Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
      Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
      Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226

      Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226

      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034788

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)
      435 ₽
      4.5
      Монтажный пистолет Toolberg Профи 1901010 (310 мл)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      559 ₽
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      Пена монтажная Makroflex оригинальная PRO всесезонная 750 мл
      850 ₽
      Пена монтажная Makroflex оригинальная PRO всесезонная 750 мл
      Монтажная пена Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025
      1 040 ₽
      Монтажная пена Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025
      Сверло по металлу DeWALT Extreme2 DT 5044, 4.5х80х46 мм
      270 ₽
      Сверло по металлу DeWALT Extreme2 DT 5044, 4.5х80х46 мм
      Пикообразное зубило Практика 034-144, SDS-Plus, 250 мм
      170 ₽
      Пикообразное зубило Практика 034-144, SDS-Plus, 250 мм
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      170 ₽
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      Сверло по металлу Практика 033-291, 8х117 мм
      160 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-291, 8х117 мм
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      548 ₽
      767 ₽
      5.0
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      • -219 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цельнометаллический пистолет для монтажной пены Blast Flint 590026 предназначен для равномерного распределения состава.

        Преимущества

        • Данная модель отличается продолжительным сроком службы за счет металлического корпуса, устойчивого к повреждениям
        • Для удобства работы предусмотрена регулировка напора пены
        • Специальная форма дула отвечает за эффективное пенообразование внутри рабочей части пистолета