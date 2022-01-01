Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Fomeron Blast Taf 590226
Арт. О00000034788
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|металл
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- Цельнометаллический пистолет для монтажной пены Blast Flint 590026 предназначен для равномерного распределения состава.
Преимущества
- Данная модель отличается продолжительным сроком службы за счет металлического корпуса, устойчивого к повреждениям
- Для удобства работы предусмотрена регулировка напора пены
- Специальная форма дула отвечает за эффективное пенообразование внутри рабочей части пистолета