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Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
1 260 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
    Арт. О00000034749
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
    Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127

      Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127

      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034749

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127 имеет тефлоновое покрытие, благодаря чему обеспечивает легкая очистка инструмента.

        Преимущества

        • Корпус с адаптером - цельнометаллические, покрытые полностью тефлоном, что гарантирует долгий срок эксплуатации и прочность конструкции
        • Комбинированная рукоятка гарантирует удобный захват
        • Сбалансированная эргономика позволяет работать пистолетом одной рукой