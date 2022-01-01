Пистолет с тефлоновым покрытием для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127
Арт. О00000034749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
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- Пистолет для монтажной пены Fomeron Skill XT 590127 имеет тефлоновое покрытие, благодаря чему обеспечивает легкая очистка инструмента.
Преимущества
- Корпус с адаптером - цельнометаллические, покрытые полностью тефлоном, что гарантирует долгий срок эксплуатации и прочность конструкции
- Комбинированная рукоятка гарантирует удобный захват
- Сбалансированная эргономика позволяет работать пистолетом одной рукой