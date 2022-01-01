Ножовка – инструмент для обработки заготовок из дерева и металла. Используется при проведении строительно-ремонтных работ, для создания различных изделий. Отличается простой конструкцией, малым весом и габаритами, комфортом в применении.

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