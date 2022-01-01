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Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
780 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
    Арт. О00000033526
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
      Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
      Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
      Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
      Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI

      Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI

      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033526

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02 - надежная конструкция с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок мягкой и твердой древесины. Жесткое полотно изготовлено из стали У8А и отличается высокой прочностью. Многоступенчатая закалка зубьев обеспечивает им особую твердость и износостойкость.

        Преимущества

        • Полотно из высококачественной стали У8А
        • Объемная закалка полотна увеличивает срок службы ножовки и допускает повторную заточку зубьев
        • Двухкомпонентная рукоятка