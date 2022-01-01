Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI
Арт. О00000033526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
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- Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02 - надежная конструкция с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок мягкой и твердой древесины. Жесткое полотно изготовлено из стали У8А и отличается высокой прочностью. Многоступенчатая закалка зубьев обеспечивает им особую твердость и износостойкость.
Преимущества
- Полотно из высококачественной стали У8А
- Объемная закалка полотна увеличивает срок службы ножовки и допускает повторную заточку зубьев
- Двухкомпонентная рукоятка