Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02, 450 мм, 5 TPI

Преимущества

Полотно из высококачественной стали У8А

Объемная закалка полотна увеличивает срок службы ножовки и допускает повторную заточку зубьев

Двухкомпонентная рукоятка

Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-45_z02 - надежная конструкция с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок мягкой и твердой древесины. Жесткое полотно изготовлено из стали У8А и отличается высокой прочностью. Многоступенчатая закалка зубьев обеспечивает им особую твердость и износостойкость.