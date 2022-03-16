Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)
Арт. 77777Х130648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|США
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|380
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- Ножовка 380 мм STANLEY JET CUT FINE 2-15-594 используется для работы с небольшими заготовками из древесины. Пила состоит из стального полотна с мелкими зубьями и отверстием для возможности хранения инструмента в подвесном виде, а также удобной рукоятки из двухкомпонентного материала. Мелкие зубья обеспечивают ровный и чистый распил.
Преимущества
- Мелкие зубья
- Эффективность в работе
- В полотне отверстие для подвесного хранения
- Долгий срок применения
- Износостойкость
- Высокое качество результата работы
- Надежная фиксация ручки и полотна с помощью винтов