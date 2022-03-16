Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)
5.0
2
1 670 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)
    Арт. 77777Х130648
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)
    Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)
      Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)
      Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)

      Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)

      1 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130648
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		380
      Все характеристики
      1 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      559 ₽
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-25 (250 мм)
      745 ₽
      4.5
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-25 (250 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
      100 ₽
      1.0
      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-05-12, SL5.0x125 мм, до 1000 Вт
      215 ₽
      4.5
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-05-12, SL5.0x125 мм, до 1000 Вт
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      480 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      50 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      Кисть плоская Лакра 0101020 2", белый, 50 мм
      60 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101020 2", белый, 50 мм
      Сверло по металлу DeWALT Extreme2 DT 5041, 3.5х70х39 мм
      350 ₽
      Сверло по металлу DeWALT Extreme2 DT 5041, 3.5х70х39 мм
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-512 кобальтовое, 6.0x93 мм
      235 ₽
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-512 кобальтовое, 6.0x93 мм
      Молоток-гвоздодер Toolberg 3302102, с фиберглассовой обрезиненной рукояткой, 450 г
      620 ₽
      5.0
      Молоток-гвоздодер Toolberg 3302102, с фиберглассовой обрезиненной рукояткой, 450 г
      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка 380 мм STANLEY JET CUT FINE 2-15-594 используется для работы с небольшими заготовками из древесины. Пила состоит из стального полотна с мелкими зубьями и отверстием для возможности хранения инструмента в подвесном виде, а также удобной рукоятки из двухкомпонентного материала. Мелкие зубья обеспечивают ровный и чистый распил.

        Преимущества

        • Мелкие зубья
        • Эффективность в работе
        • В полотне отверстие для подвесного хранения
        • Долгий срок применения
        • Износостойкость
        • Высокое качество результата работы
        • Надежная фиксация ручки и полотна с помощью винтов