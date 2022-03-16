Ножовка по дереву Stanley Jet-cut 215594 с мелким зубом (380 мм., зуб 11 TPI)

Преимущества

Мелкие зубья

Эффективность в работе

В полотне отверстие для подвесного хранения

Долгий срок применения

Износостойкость

Высокое качество результата работы

Надежная фиксация ручки и полотна с помощью винтов

Ножовка 380 мм STANLEY JET CUT FINE 2-15-594 используется для работы с небольшими заготовками из древесины. Пила состоит из стального полотна с мелкими зубьями и отверстием для возможности хранения инструмента в подвесном виде, а также удобной рукоятки из двухкомпонентного материала. Мелкие зубья обеспечивают ровный и чистый распил.