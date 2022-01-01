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Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
560 ₽
Ножовки по дереву
    Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
    Арт. О00000033499
    Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
    Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
    Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
      Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
      Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.
      Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.

      Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033499

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка Optima РемоКолор 42-2-245 предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок различных древесных пород. Полотно выполнено из качественного металла, благодаря этому конструкция изделия устойчива к высоким нагрузкам. Трехгранные закаленные зубья 55 HRC были подвержены закалке для острого и точного реза, 7-8 TPI, универсальный зуб. Рифленая пластиковая рукоятка обеспечивает крепкий захват руки и исключает соскальзывание при использовании. Толщина полотна 1 мм.