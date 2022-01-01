Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-245, 450 мм, 1 шт.

Ножовка Optima РемоКолор 42-2-245 предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок различных древесных пород. Полотно выполнено из качественного металла, благодаря этому конструкция изделия устойчива к высоким нагрузкам. Трехгранные закаленные зубья 55 HRC были подвержены закалке для острого и точного реза, 7-8 TPI, универсальный зуб. Рифленая пластиковая рукоятка обеспечивает крепкий захват руки и исключает соскальзывание при использовании. Толщина полотна 1 мм.