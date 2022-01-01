Пила по дереву РемоКолор Optima 42-2-240, 400 мм, 1 шт.

Ножовка по дереву Optima РемоКолор 42-2-240 - разновидность ручной пилы для распиливания деревянных пород. Режущая часть изготовлена из износоустойчивого металла и подвержена закалке, тем самым обеспечивая долговечность приспособления. Рукоять выполнена из пластика и имеет эргономичную форму для удобного захвата. Ножовка имеет отверстие для подвеса. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины. Трехгранные закаленные зубья. 55 HRC. 7-8 TPI, универсальный зуб. Толщина полотна 1 мм.