Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм

Ножовка "PIRANHA" торговой марки GROSS предназначена для столярных работ как с древесными композитными материалами: ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, так и с синтетическими: пенополистиролом, полиуретаном и пр. Полотно ножовки длиной 450 мм изготовлено из японской стали SK-5. Поверхность полотна обработана антикоррозийным полимерным покрытием. Зубья ножовки имеют трехгранную заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро. Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении.