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Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
1 630 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
    Арт. X1019564
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
    Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм
      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм

      Ножовка по дереву Gross "PIRANHA" 24103, 450 мм

      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1019564

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка "PIRANHA" торговой марки GROSS предназначена для столярных работ как с древесными композитными материалами: ламинатом, ДСП, ДВП, МДФ, так и с синтетическими: пенополистиролом, полиуретаном и пр. Полотно ножовки длиной 450 мм изготовлено из японской стали SK-5. Поверхность полотна обработана антикоррозийным полимерным покрытием. Зубья ножовки имеют трехгранную заточку, что позволяет работать максимально качественно и быстро. Двухкомпонентная рукоятка ножовки изготовлена из ударопрочного пластика, а эргономичная форма делает ее комфортной для рук даже при интенсивном пилении.