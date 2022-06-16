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Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)
5.0
2
Найти аналог
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)
    Арт. О00000010647
    5.0
    2
    Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)
    Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)
      Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)
      Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)

      Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010647
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по дереву КОБАЛЬТ 450 мм 246-159 предназначена для распиливания деревянных заготовок. Изготовлена из устойчивой к деформации пружинной стали, что увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Двухкомпонентная рукоятка специальной формы для удобства работы
        • Шаг зубьев 7 TPI позволяет быстро и легко справиться с поставленной задачей