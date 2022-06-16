Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)

Преимущества

Двухкомпонентная рукоятка специальной формы для удобства работы

Шаг зубьев 7 TPI позволяет быстро и легко справиться с поставленной задачей

Ножовка по дереву КОБАЛЬТ 450 мм 246-159 предназначена для распиливания деревянных заготовок. Изготовлена из устойчивой к деформации пружинной стали, что увеличивает срок службы инструмента.