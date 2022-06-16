Ножовка по дереву Кобальт 246-159 (450 мм)
Арт. О00000010647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|450
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- Ножовка по дереву КОБАЛЬТ 450 мм 246-159 предназначена для распиливания деревянных заготовок. Изготовлена из устойчивой к деформации пружинной стали, что увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Двухкомпонентная рукоятка специальной формы для удобства работы
- Шаг зубьев 7 TPI позволяет быстро и легко справиться с поставленной задачей