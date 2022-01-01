Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI
Арт. X1319190781
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по дереву
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Длина лезвия, мм
|400
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- Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI - применяется для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП. Надежная конструкция с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез по мягкой и твердой древесине.
Преимущества
- Полотно из высококачественной стали У8А
- Объемная закалка полотна увеличивает срок службы ножовки и допускает повторную заточку зубьев
- Двухкомпонентная рукоятка