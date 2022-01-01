Преимущества

Полотно из высококачественной стали У8А

Объемная закалка полотна увеличивает срок службы ножовки и допускает повторную заточку зубьев

Двухкомпонентная рукоятка





Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI - применяется для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП. Надежная конструкция с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез по мягкой и твердой древесине.