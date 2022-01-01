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Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI
700 ₽
Ножовки по дереву
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI
    Арт. X1319190781
    Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI

      Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190781

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по дереву
      Длина лезвия, мм
      		400
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по дереву Зубр Молния-5 15075-40_z01, 400 мм, 5 TPI - применяется для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП. Надежная конструкция с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез по мягкой и твердой древесине.

        Преимущества

        • Полотно из высококачественной стали У8А
        • Объемная закалка полотна увеличивает срок службы ножовки и допускает повторную заточку зубьев
        • Двухкомпонентная рукоятка