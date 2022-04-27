Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)

Купить стусло Matrix прецизионное 22732 стоит столяру, который любит точность и скорость. Мелкие зубцы с частотой четырнадцать на каждый дюйм на поверхности лотка позволяют работать как с древесными, так и с композитными заготовками. Уплотненная рама и фиксаторы надежно закрепляют материал, что помогает производить торцевание на стусле Matrix 22732 без лишних временных затрат. Стусло Matrix прецизионное 22732 420 мм подойдет для большинства размеров заготовок, и обеспечивает любой угол заданного рабочими задачами наклона.

Преимущества Matrix 22732

Многоцелевое

Прочное

Простое

Надежное

Комплектация