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Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
5.0
3
1 759 ₽
2 450 ₽
Стусла
    Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
    Арт. Х1305107
    5.0
    3
    Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
    Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
    Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
      Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
      Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)
      Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)

      Стусло прецизионное Matrix 420мм (22732)

      • -691 ₽
      1 759 ₽
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305107
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стусло-пила (поворотное)
      Ширина распила, мм
      		90
      Все характеристики
      • -691 ₽
      1 759 ₽
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить стусло Matrix прецизионное 22732 стоит столяру, который любит точность и скорость. Мелкие зубцы с частотой четырнадцать на каждый дюйм на поверхности лотка позволяют работать как с древесными, так и с композитными заготовками. Уплотненная рама и фиксаторы надежно закрепляют материал, что помогает производить торцевание на стусле Matrix 22732 без лишних временных затрат. Стусло Matrix прецизионное 22732 420 мм подойдет для большинства размеров заготовок, и обеспечивает любой угол заданного рабочими задачами наклона.

        Преимущества Matrix 22732

        • Многоцелевое
        • Прочное
        • Простое
        • Надежное

        Комплектация

        • Стусло в сборе
        • Упаковка