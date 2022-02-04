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Станки для деревообработки активно применяются в изготовлении мебели и других столярных работах. Качество резки, шлифовки или рейсмусования зависит не только от мастерства столяра, но и от технических характеристик выбранной модели. В то же время, станки значительно менее распространены и более сложны в эксплуатации, так что энтузиастам разобраться в них может быть не так просто. Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие деревообрабатывающие станки для работы в домашней мастерской и на производстве. Модели отбирались согласно отзывам реальных пользователей. Рейтинг актуален на 2022 год и включает оборудование для домашних мастеров и профессиональных плотников.

Виды деревообрабатывающих станков

Чтобы разобраться, какой станок лучший для дома деревообрабатывающий, для начала стоит углубиться в классификацию: какое бывает оборудование, в чем отличия между разновидностями. Мы вкратце рассмотрим наиболее распространенные типы, чтобы у вас сложилось впечатление о том, какая техника подходит именно для ваших задач.

Распиловочные станки . Лучшие по части доступности деревообрабатывающие станки для дома. Как понятно из названия, используются для резания заготовок из древесины. В качестве инструмента для этих работ задействованы пильные диски. В отличие от ручных электропил, стационарные позволяют с комфортом разрезать крупные материалы.

. Лучшие по части доступности деревообрабатывающие станки для дома. Как понятно из названия, используются для резания заготовок из древесины. В качестве инструмента для этих работ задействованы пильные диски. В отличие от ручных электропил, стационарные позволяют с комфортом разрезать крупные материалы. Фуговальные станки . Предназначены для того, чтобы убирать неровности с материала. Применяются перед работами на рейсмусовом станке. Фугование – это один из первоначальных этапов столярных работ.

. Предназначены для того, чтобы убирать неровности с материала. Применяются перед работами на рейсмусовом станке. Фугование – это один из первоначальных этапов столярных работ. Рейсмусовые станки . Это самые лучшие для изменения толщины заготовки деревообрабатывающие станки. Они применяются, чтобы привести в порядок черновой материал – довести его толщину до требуемого показателя.

. Это самые лучшие для изменения толщины заготовки деревообрабатывающие станки. Они применяются, чтобы привести в порядок черновой материал – довести его толщину до требуемого показателя. Фуговально-рейсмусовые станки . Если не знаете, какой деревообрабатывающий станок лучше купить для дома, чтобы приводить сырье к рабочему состоянию, рекомендуем данный вариант. Такие станки справятся с работами по фугованию и рейсмусованию, при этом займут меньше места в помещении, чем два отдельных агрегата. Это станет серьезным достоинством для владельцев небольших домашних мастерских.

. Если не знаете, какой деревообрабатывающий станок лучше купить для дома, чтобы приводить сырье к рабочему состоянию, рекомендуем данный вариант. Такие станки справятся с работами по фугованию и рейсмусованию, при этом займут меньше места в помещении, чем два отдельных агрегата. Это станет серьезным достоинством для владельцев небольших домашних мастерских. Шлифовальные станки . Предназначены для зачистки деревянных изделий с помощью вращающихся абразивных поверхностей. В качестве инструментов для шлифовальных работ используют ленту и/или диск.

. Предназначены для зачистки деревянных изделий с помощью вращающихся абразивных поверхностей. В качестве инструментов для шлифовальных работ используют ленту и/или диск. Фрезерные станки . Применяются для детальной обработки заготовок: при помощи специальной оснастки (фрез) создают пазы, углубления и различные декоративные элементы. Задействуются для выполнения бытовых и промышленных работ.

. Применяются для детальной обработки заготовок: при помощи специальной оснастки (фрез) создают пазы, углубления и различные декоративные элементы. Задействуются для выполнения бытовых и промышленных работ. Ленточные станки. Используются, чтобы совершать резы с высокой точностью и низкой нагрузкой.

Как выбрать деревообрабатывающий станок для дома

Мы уделим внимание ключевым характеристикам, которыми должно обладать оборудование для деревообработки. Следование всем изложенным советам поможет выбрать станок высокого качества исполнения.

Материал стола пильного станка

Лучшие бытовые деревообрабатывающие станки оснащены столом из литого алюминия, который облицован сталью. Сочетание этих материалов гарантирует качество и долговечность оборудования. Менее прочными, но в то же время доступными материалами являются ЛДСП (влагоустойчивая фанера) и текстолит.





Что нужно знать о двигателе распиловочного станка

Электрический двигатель – это «сердце» любого станка; от него зависит производительность оборудования. Ключевым показателем является мощность: чем она выше, тем с большими нагрузками способен справиться выбранный вами станок. Мощность влияет на число оборотов в минуту (об/мин). Учтите, что для распиловки хватит 5 тысяч оборотов, а для шлифования – 10.

Если хотите купить хороший деревообрабатывающий станок для домашней эксплуатации, обращайте внимание на напряжение – для подключения к бытовой сети оно должно составлять 220 Вольт.

Какой должна быть частота вращения диска

Число оборотов вала двигателя сказывается на скорости вращения режущего диска. Чем быстрее двигается круг, тем выше эффективность обработки мягкой древесины. Также скорость вращения влияет на качество резки плотных пород дерева.

Если учитывать общие требования к деревообрабатывающей технике, скорость отрезного круга должна быть больше 50 м/с.





Вылет диска и максимальная толщина заготовки

Чтобы определиться с данной характеристикой, важно понимать, с изделиями каких размеров вы планируете работать. При распиловке небольшим диском крупного материала не удастся добиться высокого качества обработки. По этой причине, выбирая, деревообрабатывающий станок какой лучше, смотрите на параметры диаметра круга и максимальной толщины заголовки – они указаны в паспорте деревообрабатывающего станка.

Каретка

Эта часть оборудования повышает производительность и безопасность использования. С ее помощью обрабатываемый материал подается на рабочие органы – фрезу или отрезной диск. Существуют каретки с наклонной рабочей поверхностью: такие будут полезны, если требуется обрабатывать что-либо под специфическим углом.

Транспортир и параллельный упор

Транспортир – элемент, использующийся для изменения угла наклона рабочей поверхности.

Параллельный упор – это деталь, которая значительно повысит точность фрезеровальных работ. С ее помощью вы обеспечите плавность, равномерность и точность подачи материала на фрезу. Не все станки поставляются с параллельным упором: обратите внимание на комплектацию товара или приобретите его отдельно.





Посадочное отверстие пильного диска

Данную характеристику необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать режущий инструмент. Если пренебречь диаметром паза оборудования, на котором закрепляется пильный круг, использовать станок не получится.





Расширители стола

Лучшие деревообрабатывающие станки рассчитаны на компактные мастерские, поэтому обладают небольшими рабочими поверхностями. Чтобы сделать возможными работы с крупными изделиями, рассмотрите вариант установки расширителя стола.





Рейтинг лучших деревообрабатывающих станков для дома

Выбирая лучшие среди недорогих моделей комбинированные деревообрабатывающие станки для дома, мы обращались преимущественно к российским производителям: их продукция обладает доступной стоимостью и адекватным качеством исполнения. Нашлось место и одному устройству от всемирно известного немецкого бренда.

Модель Мощность двигателя (Вт) Тип двигателя Max глубина пропила (мм) Диаметр пильного диска (мм) Габариты станка (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Могилев ИЭ-6009 А2.1 1 700 Асинхронный 45 200 740x490x470 53 33 610 ЭНКОР Корвет-10М 90101 1 200 Коллекторный 48 210 523х400 14 12 000 Bosch GTS 635-216 0601B42000 1 600 Асинхронный 70 216 658х332х553 22 41 979 Белмаш СДМП-2200 2 200 Асинхронный 88 250 510x801x497 53 37 990 Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000 2 000 Асинхронный 97 250 732x491x358 37 28 490

Могилев ИЭ-6009 А2.1

Лучший в бюджетном ценовом сегменте многофункциональный деревообрабатывающий станок будет полезен при распиловочных, рейсмусовых, фрезеровальных работах.





Преимущества:

Оборудование способно осуществлять распиловку заготовки глубиной до 50 мм.

Есть рукоятки для удобного перемещения прибора.

Двигатель защищен от перегрузок.

Недостатки:

Инструмент не позволяет регулировать количество оборотов.

ЭНКОР Корвет-10М 90101

Станок от российской торговой марки предназначен для работ по распиловке деревянных изделий.





Преимущества:

Один из лучших деревообрабатывающих станков универсальных для распиловочных работ дома комплектуется боковым и параллельным упорами.

Станок вошел в рейтинг за счет плавного хода, обеспечивающего высокое качество обработки.

Настройка высоты вылета режущего круга.

Недостатки:

Инструмент неудобен при распиловке крупных листов.

Bosch GTS 635-216 0601B42000

Модель профессионального класса характерна качеством сборки и высокой мобильностью.





Преимущества:

Как и многие лучшие деревообрабатывающие станки для дома, вошедшие в рейтинг, устройство компактное и удобное в транспортировке.

Инструмент оснащен параллельным упором, повышающим качество распиловки.

В станок встроен защитный кожух, предотвращающий возникновение травмоопасных ситуаций.

Недостатки:

Цена оборудования выше по сравнению с прочими аналогами для дома.

Белмаш СДМП-2200

Универсальный станок применяется для распиливания и строгания заготовок из древесины.





Преимущества:

Лучший многофункциональный деревообрабатывающий станок для эксплуатации дома прост в переналадке: чтобы сменить назначение прибора, его требуется перевернуть.

Устройство попало в рейтинг благодаря мощности, составляющей 2.2 кВт.

Судя по отзывам, инструмент компактен и хорошо справляется с фугованием.

Недостатки:

В модели есть конструктивные недочеты, из-за чего в нее забивается стружка.

Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000

Закрывает топ лучших деревообрабатывающих станков для дома универсальный прибор для продольных и поперечных распилов, кромочного строгания.





Преимущества:

Станок оборудован асинхронным мотором мощностью 2 кВт.

Модель строгает и распиливает под углом до 45 градусов.

Режущий инструмент – диск диаметром 250 миллиметров.

Недостатки:

Если верить отзывам, расположение кнопок управления вышло неудобным.

Лучшие фрезерные деревообрабатывающие станки для дома

Подобные инструменты предназначены для выборки пазов, создания канавок и вырезания специфических форм. Незаменимы в производстве мебели и составных древесных конструкций.

Цена моделей, представленных в данной категории топа, варьируется от 16 до 780 тысяч рублей. Мы выбрали товары для бытового и промышленного использования.

Модель Мощность двигателя (Вт) Напряжение сети (В) Диаметр аспирационного отверстия (мм) Max диаметр фрезы (мм) Габариты станка (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) JET JRT-2 2 700 230 57 / 100 40 1030х360х615 23 16 000 Powermatic TS29 7 500 400 127 305 1300х1120х13350 530 780 000 ЭНКОР Корвет-86 2 200 220 100 80 1100х750х1130 160 160 100 Jet JWS-34KX 400В JE708502KXT 2 900 400 100 180 635х640х990 145 190 000 Ставр СДФ-1500 1 500 220 57.5 12.7 1030x360x311 12.7 22 570

JET JRT-2

Выбирая, деревообрабатывающие станки какой лучше купить, рекомендуем обращать внимание на мощность. У данного устройства она составляет 2.7 кВт, что является хорошим показателем для домашнего использования.





Преимущества:

Станок с двух сторон оснащен удлинениями рабочей области.

Устройство пригодится для фрезерования древесины, пластика, ламинатной доски.

Фрезеровка изделий под наклоном.

Недостатки:

В отзывах пользователи жалуются на параллельный упор: он изготовлен из пластика.

Powermatic TS29

Станок, предназначенный для промышленных работ. Плавно настраивается, что позволяет применять его для широкого спектра задач.





Преимущества:

Прибор заслуживает упоминания в рейтинге благодаря высочайшему качеству сборки.

Надежная фиксация материала обеспечит качественную обработку.

Тонкая регулировка высоты шпинделя.

Недостатки:

Деревообрабатывающий станок топ обладает высокой ценой, подъемной только для владельцев крупносерийного производства.

ЭНКОР Корвет-86

Станок предназначен для фрезеровальных работ по дереву и пластику. Есть несколько скоростей вращения, что позволяет подстраивать технику под разные условия.





Преимущества:

Обработка заготовок под наклоном до 30 градусов.

Мощность электромотора – 2.2 кВт.

Фрезеровочный станок имеет съемное основание, что делает его переноску комфортнее.

Недостатки:

В отзывах жалуются на малый размер столешницы.

Нет автоматического отключения двигателя при перегрузке.

Jet JWS-34KX 400В JE708502KXT

Станок, характерный высоким качеством выборки канавок и пазов, предназначен для промышленной эксплуатации.





Преимущества:

Инструмент вошел в рейтинг за счет ременной регулировки скорости вращения – от 1 700 до 8 000 оборотов в минуту.

Движок, ориентированный на интенсивное использование.

Недостатки:

Для многих домашних мастеров цена покажется чрезмерно высокой.

Прибор подключается только к трехфазной электросети на 380 В.

Ставр СДФ-1500

Закрывает рейтинг устройство от российской торговой марки, которое ввиду доступной стоимости приглянется столярам-энтузиастам.





Преимущества:

Станок безопасен в использовании благодаря магнитному выключателю: он не допустит непроизвольный запуск после отключения питания.

Подходит для эксплуатации с древесиной и пластиком.

Низкий уровень вибрации в процессе фрезеровки.

Недостатки:

Отзывы указывают на низкое качество материалов, за счет которых и удалось добиться бюджетной стоимости.

Лучшие фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие станки для дома

Такое оборудование применяется для выравнивания и изменения толщины древесных изделий. Оно объединяет в себе два станка – фуговальный и рейсмусовый, что позволяет сэкономить свободное пространство в рабочем помещении.

Модель Мощность двигателя (Вт) Напряжение сети (В) Max толщина заготовки (мм) Число оборотов (об/мин) Габариты станка (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) ЭНКОР Корвет-21 90210 1 500 220 153 8 000 295x318 39 36 900 DeWalt DW733 1 800 220 152 10 000 520x310x445 34 71 310 Makita 2012NB 1 650 220 155 8 500 483x771x401 28 59 420 Белмаш TD-2500 — — 103 — 280х390хх386 15 16 990 ЗУБР РС-320 1 500 220 153 9 000 610x350x465 32 40 450

ЭНКОР Корвет-21 90210

Рейсмусовый станок будет полезен, чтобы изменять толщину древесного сырья. Защищен от перегрузок и прост в техническом уходе.





Преимущества:

Станок укомплектован роликами, позволяющими быстро осуществлять повторную обработку материала.

Складные удлинители стола с двух сторон.

Качественная сборка.

Ключевые детали обработаны смазкой.

Недостатки:

Возникают проблемы с поиском комплектующих.

DeWalt DW733

Лучший фуговально-рейсмусовый универсальный деревообрабатывающий станок от именитого американского бренда. Станет хорошим выбором для домашней мастерской.





Преимущества:

Позволяет добиться достойного качества обработки древесины.

Отверстия для фиксации станка на верстаке.

Патрубок пылеотсоса.

Недостатки:

Станок имеет высокий уровень шума.

Makita 2012NB

Станок считается одним из лучших фуговально-рейсмусовых устройств для домашнего хозяйства и столярной мастерской.





Преимущества:

Мощность электродвигателя составляет 1.65 кВт.

Низкий показатель шумности – всего 83 дБ.

Ограничитель, позволяющий задать глубину обработки.

Недостатки:

Стружка забивается в мелкие щели.

Белмаш TD-2500

Фуговально-рейсмусовая приставка подойдет обладателям многофункционального станка Белмаш, которым требуется точная обработка материалов.





Преимущества:

Заготовки строгаются с глубиной до 3 мм за проход.

Доступная цена приставки от белорусского производителя.

Судя по отзывам, приставка плотно фиксирует материал в процессе рейсмусования.

Недостатки:

Приставка не может использоваться как отдельное устройство: она подключается к многофункциональному станку.

ЗУБР РС-320

Станок бытового класса подойдет для эксплуатации на даче или в гараже.





Преимущества:

Модель проста в настройке и использовании.

Есть рукоятки для быстрой переноски.

Максимальная глубина строгания за один проход – 2.5 мм.

Недостатки:

Ножи, которые поставляются с устройством, быстро истачиваются.

Лучшие шлифовальные станки по дереву для дома

Техника выполняет шлифование заготовок из древесины при помощи кругов и лент из абразивного материала. Обработка данным станком поможет сделать поверхность гладкой. Представленные в топе модели имеют доступную стоимость, поэтому оптимально подойдут для домашнего использования.

Модель Мощность двигателя (Вт) Напряжение сети (В) Число оборотов (об/мин) Размер рабочей поверхности (мм) Габариты станка (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) ЭНКОР Корвет-51 375 220 1 420 290x290 500x290x250 18 13 350 BELMASH BDG152/228 S087A 800 230 2 600 260х175 800х670х535 32 29 990 Triton TSPS450 TR209051 450 220 2 000 370х295 390х330х450 10.2 20 000 Triton TSPST450 TR894303 450 220 2 000 370х295 390x330x450 12.9 27 000 ЗУБР ЗШС-330 330 220 2 950 178х126 297x423x318 7.5 10 500

ЭНКОР Корвет-51

Станок предназначен для обработки деревянных поверхностей при помощи шлифовальной ленты и круга.





Преимущества:

Как и многие лучшие деревообрабатывающие станки для дачи или домашней мастерской комбинированные, устройство работает от 220-Вольтовой розетки.

Прибор имеет доступную цену в бюджетном сегменте.

Возможность наклонять ленточный узел за счет бесступенчатой регулировки.

Недостатки:

Шлифовальный круг без липучки.

BELMASH BDG152/228 S087A

Напольный шлифовальный станок используется в бытовых задачах и мелкосерийном производстве.





Преимущества:

Мощность электрического двигателя – 800 Вт.

Рабочий стол из алюминия обеспечивает надежность и долговечность.

Отверстие для подключения пылеотсоса.

Недостатки:

В отзывах указано, что прибор сильно нагревается.

Triton TSPS450 TR209051

Компактный настольный шлифстанок станет идеальным выбором для начинающего столяра-энтузиаста.





Преимущества:

Доступная цена прибора.

Удобные ниши для хранения рабочей оснастки.

Легкость переноски и хранения.

Чугунная рабочая поверхность.

Недостатки:

Судя по отзывам, на рынке представлено мало расходников для данной модели.

Triton TSPST450 TR894303

Несмотря на небольшие габариты, станок активно используется в коммерческих столярных мастерских.





Преимущества:

Помимо шлифования заготовок, подойдет для заточки инструмента.

Простая и удобная перенастройка.

Качественный механизм пылеудаления.

Недостатки:

Сложно найти запчасти для ремонта оборудования.

ЗУБР ЗШС-330

Техника обеспечивает шлифование лентой и диском, причем размер последнего позволяет эффективно применять станок с крупными изделиями.





Преимущества:

За счет низкой стоимости оборудование станет хорошим выбором для домашнего использования.

Удобный механизм натяжения шлифленты.

Недостатки:

Шумность.

Лучшие ленточные станки по дереву

В топ ленточных деревообрабатывающих станков вошли модели для дома и промышленной деятельности, ценовой диапазон которых составляет 31—215 тысяч рублей.

Модель Мощность двигателя (Вт) Напряжение сети (В) Max глубина пропила (мм) Размер рабочей поверхности (мм) Габариты станка (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) JET JWBS-14OS-M 1 200 230 152 356х356 673x610x1727 80 70 000 JET JWBS-15-M 1 800 230 356 405х545 810x750x1880 174 215 000 BELMASH WBS-355 1 100 230 225 545х515 675х535х420 79 69 990 ЭНКОР Корвет-32 350 220 80 290x290 800х340х435 29 31 000 Metabo BAS 317 PRECISION 900 220 165 548х400 665х795х1600 70.5 49 369

JET JWBS-14OS-M

Открывает рейтинг лучших ленточных деревообрабатывающих станков прибор с напольной установкой и асинхронным двигателем.





Преимущества:

Инструмент попал в рейтинг за счет рабочей поверхности, изготовленной из чугунного литья.

Станок распиливает изделия высотой до 305 мм.

Недостатки:

Оборудование поставляется без параллельного упора.

JET JWBS-15-M

Оборудование ориентировано на эксплуатацию в промышленных условиях. Обладает мощным двигателем, способствующим устойчивости к повышенным нагрузкам.





Преимущества:

Как и другие лучшие производители промышленных деревообрабатывающих станков, JET изготавливает рабочие поверхности из чугуна.

Мощность асинхронного двигателя – 1.8 кВт.

Недостатки:

Станок требует наличия свободного пространства в помещении.

BELMASH WBS-355

Ленточнопильный агрегат справится с продольным и поперечным резанием, а также распиловкой по кривой и под углом.





Преимущества:

Удобная настройка натяжения пильного полотна.

Мощный электродвигатель – 1.1 кВт.

Высота пропила – 225 мм.

Недостатки:

Слабые подшипники на пильном узле.

ЭНКОР Корвет-32

Ленточный станок бытового класса подойдет для непродолжительных работ с низкой интенсивностью.





Преимущества:

Магнитный выключатель.

Патрубок для отвода пыли.

Функция фигурного пропила.

Недостатки:

Сильно нагревается после получасовой рабочей сессии.

Некачественный параллельный упор.

Metabo BAS 317 PRECISION

Завершает рейтинг ленточных станков прибор от немецкого бренда. Судя по отзывам, подойдет для домашних работ и мелкосерийного производства.





Преимущества:

Качество сборки, свойственное продукции бренда Metabo.

Адаптер для подведения строительного пылесоса.

Два режима движения режущего полотна.

Недостатки: