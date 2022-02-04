Станки для деревообработки активно применяются в изготовлении мебели и других столярных работах. Качество резки, шлифовки или рейсмусования зависит не только от мастерства столяра, но и от технических характеристик выбранной модели. В то же время, станки значительно менее распространены и более сложны в эксплуатации, так что энтузиастам разобраться в них может быть не так просто. Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие деревообрабатывающие станки для работы в домашней мастерской и на производстве. Модели отбирались согласно отзывам реальных пользователей. Рейтинг актуален на 2022 год и включает оборудование для домашних мастеров и профессиональных плотников.
Чтобы разобраться, какой станок лучший для дома деревообрабатывающий, для начала стоит углубиться в классификацию: какое бывает оборудование, в чем отличия между разновидностями. Мы вкратце рассмотрим наиболее распространенные типы, чтобы у вас сложилось впечатление о том, какая техника подходит именно для ваших задач.
Мы уделим внимание ключевым характеристикам, которыми должно обладать оборудование для деревообработки. Следование всем изложенным советам поможет выбрать станок высокого качества исполнения.
Лучшие бытовые деревообрабатывающие станки оснащены столом из литого алюминия, который облицован сталью. Сочетание этих материалов гарантирует качество и долговечность оборудования. Менее прочными, но в то же время доступными материалами являются ЛДСП (влагоустойчивая фанера) и текстолит.
Электрический двигатель – это «сердце» любого станка; от него зависит производительность оборудования. Ключевым показателем является мощность: чем она выше, тем с большими нагрузками способен справиться выбранный вами станок. Мощность влияет на число оборотов в минуту (об/мин). Учтите, что для распиловки хватит 5 тысяч оборотов, а для шлифования – 10.
Если хотите купить хороший деревообрабатывающий станок для домашней эксплуатации, обращайте внимание на напряжение – для подключения к бытовой сети оно должно составлять 220 Вольт.
Число оборотов вала двигателя сказывается на скорости вращения режущего диска. Чем быстрее двигается круг, тем выше эффективность обработки мягкой древесины. Также скорость вращения влияет на качество резки плотных пород дерева.
Если учитывать общие требования к деревообрабатывающей технике, скорость отрезного круга должна быть больше 50 м/с.
Чтобы определиться с данной характеристикой, важно понимать, с изделиями каких размеров вы планируете работать. При распиловке небольшим диском крупного материала не удастся добиться высокого качества обработки. По этой причине, выбирая, деревообрабатывающий станок какой лучше, смотрите на параметры диаметра круга и максимальной толщины заголовки – они указаны в паспорте деревообрабатывающего станка.
Эта часть оборудования повышает производительность и безопасность использования. С ее помощью обрабатываемый материал подается на рабочие органы – фрезу или отрезной диск. Существуют каретки с наклонной рабочей поверхностью: такие будут полезны, если требуется обрабатывать что-либо под специфическим углом.
Транспортир – элемент, использующийся для изменения угла наклона рабочей поверхности.
Параллельный упор – это деталь, которая значительно повысит точность фрезеровальных работ. С ее помощью вы обеспечите плавность, равномерность и точность подачи материала на фрезу. Не все станки поставляются с параллельным упором: обратите внимание на комплектацию товара или приобретите его отдельно.
Данную характеристику необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать режущий инструмент. Если пренебречь диаметром паза оборудования, на котором закрепляется пильный круг, использовать станок не получится.
Лучшие деревообрабатывающие станки рассчитаны на компактные мастерские, поэтому обладают небольшими рабочими поверхностями. Чтобы сделать возможными работы с крупными изделиями, рассмотрите вариант установки расширителя стола.
Выбирая лучшие среди недорогих моделей комбинированные деревообрабатывающие станки для дома, мы обращались преимущественно к российским производителям: их продукция обладает доступной стоимостью и адекватным качеством исполнения. Нашлось место и одному устройству от всемирно известного немецкого бренда.
|
Модель
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Тип двигателя
|
Max глубина пропила (мм)
|
Диаметр пильного диска (мм)
|
Габариты станка (мм)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 700
|
Асинхронный
|
45
|
200
|
740x490x470
|
53
|
33 610
|
1 200
|
Коллекторный
|
48
|
210
|
523х400
|
14
|
12 000
|
1 600
|
Асинхронный
|
70
|
216
|
658х332х553
|
22
|
41 979
|
2 200
|
Асинхронный
|
88
|
250
|
510x801x497
|
53
|
37 990
|
2 000
|
Асинхронный
|
97
|
250
|
732x491x358
|
37
|
28 490
Лучший в бюджетном ценовом сегменте многофункциональный деревообрабатывающий станок будет полезен при распиловочных, рейсмусовых, фрезеровальных работах.
Преимущества:
Недостатки:
Станок от российской торговой марки предназначен для работ по распиловке деревянных изделий.
Преимущества:
Недостатки:
Модель профессионального класса характерна качеством сборки и высокой мобильностью.
Преимущества:
Недостатки:
Универсальный станок применяется для распиливания и строгания заготовок из древесины.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает топ лучших деревообрабатывающих станков для дома универсальный прибор для продольных и поперечных распилов, кромочного строгания.
Преимущества:
Недостатки:
Подобные инструменты предназначены для выборки пазов, создания канавок и вырезания специфических форм. Незаменимы в производстве мебели и составных древесных конструкций.
Цена моделей, представленных в данной категории топа, варьируется от 16 до 780 тысяч рублей. Мы выбрали товары для бытового и промышленного использования.
|
Модель
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Напряжение сети (В)
|
Диаметр аспирационного отверстия (мм)
|
Max диаметр фрезы (мм)
|
Габариты станка (мм)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
2 700
|
230
|
57 / 100
|
40
|
1030х360х615
|
23
|
16 000
|
7 500
|
400
|
127
|
305
|
1300х1120х13350
|
530
|
780 000
|
2 200
|
220
|
100
|
80
|
1100х750х1130
|
160
|
160 100
|
2 900
|
400
|
100
|
180
|
635х640х990
|
145
|
190 000
|
1 500
|
220
|
57.5
|
12.7
|
1030x360x311
|
12.7
|
22 570
Выбирая, деревообрабатывающие станки какой лучше купить, рекомендуем обращать внимание на мощность. У данного устройства она составляет 2.7 кВт, что является хорошим показателем для домашнего использования.
Преимущества:
Недостатки:
Станок, предназначенный для промышленных работ. Плавно настраивается, что позволяет применять его для широкого спектра задач.
Преимущества:
Недостатки:
Станок предназначен для фрезеровальных работ по дереву и пластику. Есть несколько скоростей вращения, что позволяет подстраивать технику под разные условия.
Преимущества:
Недостатки:
Станок, характерный высоким качеством выборки канавок и пазов, предназначен для промышленной эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг устройство от российской торговой марки, которое ввиду доступной стоимости приглянется столярам-энтузиастам.
Преимущества:
Недостатки:
Такое оборудование применяется для выравнивания и изменения толщины древесных изделий. Оно объединяет в себе два станка – фуговальный и рейсмусовый, что позволяет сэкономить свободное пространство в рабочем помещении.
|
Модель
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Напряжение сети (В)
|
Max толщина заготовки (мм)
|
Число оборотов (об/мин)
|
Габариты станка (мм)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 500
|
220
|
153
|
8 000
|
295x318
|
39
|
36 900
|
1 800
|
220
|
152
|
10 000
|
520x310x445
|
34
|
71 310
|
1 650
|
220
|
155
|
8 500
|
483x771x401
|
28
|
59 420
|
—
|
—
|
103
|
—
|
280х390хх386
|
15
|
16 990
|
1 500
|
220
|
153
|
9 000
|
610x350x465
|
32
|
40 450
Рейсмусовый станок будет полезен, чтобы изменять толщину древесного сырья. Защищен от перегрузок и прост в техническом уходе.
Преимущества:
Недостатки:
Лучший фуговально-рейсмусовый универсальный деревообрабатывающий станок от именитого американского бренда. Станет хорошим выбором для домашней мастерской.
Преимущества:
Недостатки:
Станок считается одним из лучших фуговально-рейсмусовых устройств для домашнего хозяйства и столярной мастерской.
Преимущества:
Недостатки:
Фуговально-рейсмусовая приставка подойдет обладателям многофункционального станка Белмаш, которым требуется точная обработка материалов.
Преимущества:
Недостатки:
Станок бытового класса подойдет для эксплуатации на даче или в гараже.
Преимущества:
Недостатки:
Техника выполняет шлифование заготовок из древесины при помощи кругов и лент из абразивного материала. Обработка данным станком поможет сделать поверхность гладкой. Представленные в топе модели имеют доступную стоимость, поэтому оптимально подойдут для домашнего использования.
|
Модель
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Напряжение сети (В)
|
Число оборотов (об/мин)
|
Размер рабочей поверхности (мм)
|
Габариты станка (мм)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
375
|
220
|
1 420
|
290x290
|
500x290x250
|
18
|
13 350
|
800
|
230
|
2 600
|
260х175
|
800х670х535
|
32
|
29 990
|
450
|
220
|
2 000
|
370х295
|
390х330х450
|
10.2
|
20 000
|
450
|
220
|
2 000
|
370х295
|
390x330x450
|
12.9
|
27 000
|
330
|
220
|
2 950
|
178х126
|
297x423x318
|
7.5
|
10 500
Станок предназначен для обработки деревянных поверхностей при помощи шлифовальной ленты и круга.
Преимущества:
Недостатки:
Напольный шлифовальный станок используется в бытовых задачах и мелкосерийном производстве.
Преимущества:
Недостатки:
Компактный настольный шлифстанок станет идеальным выбором для начинающего столяра-энтузиаста.
Преимущества:
Недостатки:
Несмотря на небольшие габариты, станок активно используется в коммерческих столярных мастерских.
Преимущества:
Недостатки:
Техника обеспечивает шлифование лентой и диском, причем размер последнего позволяет эффективно применять станок с крупными изделиями.
Преимущества:
Недостатки:
В топ ленточных деревообрабатывающих станков вошли модели для дома и промышленной деятельности, ценовой диапазон которых составляет 31—215 тысяч рублей.
|
Модель
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Напряжение сети (В)
|
Max глубина пропила (мм)
|
Размер рабочей поверхности (мм)
|
Габариты станка (мм)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 200
|
230
|
152
|
356х356
|
673x610x1727
|
80
|
70 000
|
1 800
|
230
|
356
|
405х545
|
810x750x1880
|
174
|
215 000
|
1 100
|
230
|
225
|
545х515
|
675х535х420
|
79
|
69 990
|
350
|
220
|
80
|
290x290
|
800х340х435
|
29
|
31 000
|
900
|
220
|
165
|
548х400
|
665х795х1600
|
70.5
|
49 369
Открывает рейтинг лучших ленточных деревообрабатывающих станков прибор с напольной установкой и асинхронным двигателем.
Преимущества:
Недостатки:
Оборудование ориентировано на эксплуатацию в промышленных условиях. Обладает мощным двигателем, способствующим устойчивости к повышенным нагрузкам.
Преимущества:
Недостатки:
Ленточнопильный агрегат справится с продольным и поперечным резанием, а также распиловкой по кривой и под углом.
Преимущества:
Недостатки:
Ленточный станок бытового класса подойдет для непродолжительных работ с низкой интенсивностью.
Преимущества:
Недостатки:
Завершает рейтинг ленточных станков прибор от немецкого бренда. Судя по отзывам, подойдет для домашних работ и мелкосерийного производства.
Преимущества:
Недостатки: