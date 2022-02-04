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Лучшие деревообрабатывающие станки
04.02.2022

Лучшие деревообрабатывающие станки

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Станки для деревообработки активно применяются в изготовлении мебели и других столярных работах. Качество резки, шлифовки или рейсмусования зависит не только от мастерства столяра, но и от технических характеристик выбранной модели. В то же время, станки значительно менее распространены и более сложны в эксплуатации, так что энтузиастам разобраться в них может быть не так просто. Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие деревообрабатывающие станки для работы в домашней мастерской и на производстве. Модели отбирались согласно отзывам реальных пользователей. Рейтинг актуален на 2022 год и включает оборудование для домашних мастеров и профессиональных плотников.

Виды деревообрабатывающих станков

Чтобы разобраться, какой станок лучший для дома деревообрабатывающий, для начала стоит углубиться в классификацию: какое бывает оборудование, в чем отличия между разновидностями. Мы вкратце рассмотрим наиболее распространенные типы, чтобы у вас сложилось впечатление о том, какая техника подходит именно для ваших задач.

  • Распиловочные станки. Лучшие по части доступности деревообрабатывающие станки для дома. Как понятно из названия, используются для резания заготовок из древесины. В качестве инструмента для этих работ задействованы пильные диски. В отличие от ручных электропил, стационарные позволяют с комфортом разрезать крупные материалы.
  • Фуговальные станки. Предназначены для того, чтобы убирать неровности с материала. Применяются перед работами на рейсмусовом станке. Фугование – это один из первоначальных этапов столярных работ.
  • Рейсмусовые станки. Это самые лучшие для изменения толщины заготовки деревообрабатывающие станки. Они применяются, чтобы привести в порядок черновой материал – довести его толщину до требуемого показателя.
  • Фуговально-рейсмусовые станки. Если не знаете, какой деревообрабатывающий станок лучше купить для дома, чтобы приводить сырье к рабочему состоянию, рекомендуем данный вариант. Такие станки справятся с работами по фугованию и рейсмусованию, при этом займут меньше места в помещении, чем два отдельных агрегата. Это станет серьезным достоинством для владельцев небольших домашних мастерских.
  • Шлифовальные станки. Предназначены для зачистки деревянных изделий с помощью вращающихся абразивных поверхностей. В качестве инструментов для шлифовальных работ используют ленту и/или диск.
  • Фрезерные станки. Применяются для детальной обработки заготовок: при помощи специальной оснастки (фрез) создают пазы, углубления и различные декоративные элементы. Задействуются для выполнения бытовых и промышленных работ.
  • Ленточные станки. Используются, чтобы совершать резы с высокой точностью и низкой нагрузкой.

Как выбрать деревообрабатывающий станок для дома

Мы уделим внимание ключевым характеристикам, которыми должно обладать оборудование для деревообработки. Следование всем изложенным советам поможет выбрать станок высокого качества исполнения.

Материал стола пильного станка

Лучшие бытовые деревообрабатывающие станки оснащены столом из литого алюминия, который облицован сталью. Сочетание этих материалов гарантирует качество и долговечность оборудования. Менее прочными, но в то же время доступными материалами являются ЛДСП (влагоустойчивая фанера) и текстолит.

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Что нужно знать о двигателе распиловочного станка

Электрический двигатель – это «сердце» любого станка; от него зависит производительность оборудования. Ключевым показателем является мощность: чем она выше, тем с большими нагрузками способен справиться выбранный вами станок. Мощность влияет на число оборотов в минуту (об/мин). Учтите, что для распиловки хватит 5 тысяч оборотов, а для шлифования – 10.

Если хотите купить хороший деревообрабатывающий станок для домашней эксплуатации, обращайте внимание на напряжение – для подключения к бытовой сети оно должно составлять 220 Вольт.

Какой должна быть частота вращения диска

Число оборотов вала двигателя сказывается на скорости вращения режущего диска. Чем быстрее двигается круг, тем выше эффективность обработки мягкой древесины. Также скорость вращения влияет на качество резки плотных пород дерева.

Если учитывать общие требования к деревообрабатывающей технике, скорость отрезного круга должна быть больше 50 м/с.

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Вылет диска и максимальная толщина заготовки

Чтобы определиться с данной характеристикой, важно понимать, с изделиями каких размеров вы планируете работать. При распиловке небольшим диском крупного материала не удастся добиться высокого качества обработки. По этой причине, выбирая, деревообрабатывающий станок какой лучше, смотрите на параметры диаметра круга и максимальной толщины заголовки – они указаны в паспорте деревообрабатывающего станка.

Каретка

Эта часть оборудования повышает производительность и безопасность использования. С ее помощью обрабатываемый материал подается на рабочие органы – фрезу или отрезной диск. Существуют каретки с наклонной рабочей поверхностью: такие будут полезны, если требуется обрабатывать что-либо под специфическим углом.

Транспортир и параллельный упор

Транспортир – элемент, использующийся для изменения угла наклона рабочей поверхности.

Параллельный упор – это деталь, которая значительно повысит точность фрезеровальных работ. С ее помощью вы обеспечите плавность, равномерность и точность подачи материала на фрезу. Не все станки поставляются с параллельным упором: обратите внимание на комплектацию товара или приобретите его отдельно.

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Посадочное отверстие пильного диска

Данную характеристику необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать режущий инструмент. Если пренебречь диаметром паза оборудования, на котором закрепляется пильный круг, использовать станок не получится.

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Расширители стола

Лучшие деревообрабатывающие станки рассчитаны на компактные мастерские, поэтому обладают небольшими рабочими поверхностями. Чтобы сделать возможными работы с крупными изделиями, рассмотрите вариант установки расширителя стола.

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Рейтинг лучших деревообрабатывающих станков для дома

Выбирая лучшие среди недорогих моделей комбинированные деревообрабатывающие станки для дома, мы обращались преимущественно к российским производителям: их продукция обладает доступной стоимостью и адекватным качеством исполнения. Нашлось место и одному устройству от всемирно известного немецкого бренда.

Модель

Мощность двигателя (Вт)

Тип двигателя

Max глубина пропила (мм)

Диаметр пильного диска (мм)

Габариты станка (мм)

Вес (кг)

Средняя цена в России (руб.)

Могилев ИЭ-6009 А2.1

1 700

Асинхронный

45

200

740x490x470

53

33 610

ЭНКОР Корвет-10М 90101

1 200

Коллекторный

48

210

523х400

14

12 000

Bosch GTS 635-216 0601B42000

1 600

Асинхронный

70

216

658х332х553

22

41 979

Белмаш СДМП-2200

2 200

Асинхронный

88

250

510x801x497

53

37 990

Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000

2 000

Асинхронный

97

250

732x491x358

37

28 490

Могилев ИЭ-6009 А2.1

Лучший в бюджетном ценовом сегменте многофункциональный деревообрабатывающий станок будет полезен при распиловочных, рейсмусовых, фрезеровальных работах.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_07.jpg

Преимущества:

  • Оборудование способно осуществлять распиловку заготовки глубиной до 50 мм.
  • Есть рукоятки для удобного перемещения прибора.
  • Двигатель защищен от перегрузок.

Недостатки:

  • Инструмент не позволяет регулировать количество оборотов.

ЭНКОР Корвет-10М 90101

Станок от российской торговой марки предназначен для работ по распиловке деревянных изделий.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_08.jpg

Преимущества:

  • Один из лучших деревообрабатывающих станков универсальных для распиловочных работ дома комплектуется боковым и параллельным упорами.
  • Станок вошел в рейтинг за счет плавного хода, обеспечивающего высокое качество обработки.
  • Настройка высоты вылета режущего круга.

Недостатки:

  • Инструмент неудобен при распиловке крупных листов.

Bosch GTS 635-216 0601B42000

Модель профессионального класса характерна качеством сборки и высокой мобильностью.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_09.jpg

Преимущества:

  • Как и многие лучшие деревообрабатывающие станки для дома, вошедшие в рейтинг, устройство компактное и удобное в транспортировке.
  • Инструмент оснащен параллельным упором, повышающим качество распиловки.
  • В станок встроен защитный кожух, предотвращающий возникновение травмоопасных ситуаций.

Недостатки:

  • Цена оборудования выше по сравнению с прочими аналогами для дома.

Белмаш СДМП-2200

Универсальный станок применяется для распиливания и строгания заготовок из древесины.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_10.jpg

Преимущества:

  • Лучший многофункциональный деревообрабатывающий станок для эксплуатации дома прост в переналадке: чтобы сменить назначение прибора, его требуется перевернуть.
  • Устройство попало в рейтинг благодаря мощности, составляющей 2.2 кВт.
  • Судя по отзывам, инструмент компактен и хорошо справляется с фугованием.

Недостатки:

  • В модели есть конструктивные недочеты, из-за чего в нее забивается стружка.

Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000

Закрывает топ лучших деревообрабатывающих станков для дома универсальный прибор для продольных и поперечных распилов, кромочного строгания.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_11.jpg

Преимущества:

  • Станок оборудован асинхронным мотором мощностью 2 кВт.
  • Модель строгает и распиливает под углом до 45 градусов.
  • Режущий инструмент – диск диаметром 250 миллиметров.

Недостатки:

  • Если верить отзывам, расположение кнопок управления вышло неудобным.

Лучшие фрезерные деревообрабатывающие станки для дома

Подобные инструменты предназначены для выборки пазов, создания канавок и вырезания специфических форм. Незаменимы в производстве мебели и составных древесных конструкций.

Цена моделей, представленных в данной категории топа, варьируется от 16 до 780 тысяч рублей. Мы выбрали товары для бытового и промышленного использования.

Модель

Мощность двигателя (Вт)

Напряжение сети (В)

Диаметр аспирационного отверстия (мм)

Max диаметр фрезы (мм)

Габариты станка (мм)

Вес (кг)

Средняя цена в России (руб.)

JET JRT-2

2 700

230

57 / 100

40

1030х360х615

23

16 000

Powermatic TS29

7 500

400

127

305

1300х1120х13350

530

780 000

ЭНКОР Корвет-86

2 200

220

100

80

1100х750х1130

160

160 100

Jet JWS-34KX 400В JE708502KXT

2 900

400

100

180

635х640х990

145

190 000

Ставр СДФ-1500

1 500

220

57.5

12.7

1030x360x311

12.7

22 570

JET JRT-2

Выбирая, деревообрабатывающие станки какой лучше купить, рекомендуем обращать внимание на мощность. У данного устройства она составляет 2.7 кВт, что является хорошим показателем для домашнего использования.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_12.jpg

Преимущества:

  • Станок с двух сторон оснащен удлинениями рабочей области.
  • Устройство пригодится для фрезерования древесины, пластика, ламинатной доски.
  • Фрезеровка изделий под наклоном.

Недостатки:

  • В отзывах пользователи жалуются на параллельный упор: он изготовлен из пластика.

Powermatic TS29

Станок, предназначенный для промышленных работ. Плавно настраивается, что позволяет применять его для широкого спектра задач.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_13.jpg

Преимущества:

  • Прибор заслуживает упоминания в рейтинге благодаря высочайшему качеству сборки.
  • Надежная фиксация материала обеспечит качественную обработку.
  • Тонкая регулировка высоты шпинделя.

Недостатки:

  • Деревообрабатывающий станок топ обладает высокой ценой, подъемной только для владельцев крупносерийного производства.

ЭНКОР Корвет-86

Станок предназначен для фрезеровальных работ по дереву и пластику. Есть несколько скоростей вращения, что позволяет подстраивать технику под разные условия.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_14.jpg

Преимущества:

  • Обработка заготовок под наклоном до 30 градусов.
  • Мощность электромотора – 2.2 кВт.
  • Фрезеровочный станок имеет съемное основание, что делает его переноску комфортнее.

Недостатки:

  • В отзывах жалуются на малый размер столешницы.
  • Нет автоматического отключения двигателя при перегрузке.

Jet JWS-34KX 400В JE708502KXT

Станок, характерный высоким качеством выборки канавок и пазов, предназначен для промышленной эксплуатации.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_15.jpg

Преимущества:

  • Инструмент вошел в рейтинг за счет ременной регулировки скорости вращения – от 1 700 до 8 000 оборотов в минуту.
  • Движок, ориентированный на интенсивное использование.

Недостатки:

  • Для многих домашних мастеров цена покажется чрезмерно высокой.
  • Прибор подключается только к трехфазной электросети на 380 В.

Ставр СДФ-1500

Закрывает рейтинг устройство от российской торговой марки, которое ввиду доступной стоимости приглянется столярам-энтузиастам.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_16.jpg

Преимущества:

  • Станок безопасен в использовании благодаря магнитному выключателю: он не допустит непроизвольный запуск после отключения питания.
  • Подходит для эксплуатации с древесиной и пластиком.
  • Низкий уровень вибрации в процессе фрезеровки.

Недостатки:

  • Отзывы указывают на низкое качество материалов, за счет которых и удалось добиться бюджетной стоимости.

Лучшие фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие станки для дома

Такое оборудование применяется для выравнивания и изменения толщины древесных изделий. Оно объединяет в себе два станка – фуговальный и рейсмусовый, что позволяет сэкономить свободное пространство в рабочем помещении.

Модель

Мощность двигателя (Вт)

Напряжение сети (В)

Max толщина заготовки (мм)

Число оборотов (об/мин)

Габариты станка (мм)

Вес (кг)

Средняя цена в России (руб.)

ЭНКОР Корвет-21 90210

1 500

220

153

8 000

295x318

39

36 900

DeWalt DW733

1 800

220

152

10 000

520x310x445

34

71 310

Makita 2012NB

1 650

220

155

8 500

483x771x401

28

59 420

Белмаш TD-2500

103

280х390хх386

15

16 990

ЗУБР РС-320

1 500

220

153

9 000

610x350x465

32

40 450

ЭНКОР Корвет-21 90210

Рейсмусовый станок будет полезен, чтобы изменять толщину древесного сырья. Защищен от перегрузок и прост в техническом уходе.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_17.jpg

Преимущества:

  • Станок укомплектован роликами, позволяющими быстро осуществлять повторную обработку материала.
  • Складные удлинители стола с двух сторон.
  • Качественная сборка.
  • Ключевые детали обработаны смазкой.

Недостатки:

  • Возникают проблемы с поиском комплектующих.

DeWalt DW733

Лучший фуговально-рейсмусовый универсальный деревообрабатывающий станок от именитого американского бренда. Станет хорошим выбором для домашней мастерской.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_18.jpg

Преимущества:

  • Позволяет добиться достойного качества обработки древесины.
  • Отверстия для фиксации станка на верстаке.
  • Патрубок пылеотсоса.

Недостатки:

  • Станок имеет высокий уровень шума.

Makita 2012NB

Станок считается одним из лучших фуговально-рейсмусовых устройств для домашнего хозяйства и столярной мастерской.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_19.jpg

Преимущества:

  • Мощность электродвигателя составляет 1.65 кВт.
  • Низкий показатель шумности – всего 83 дБ.
  • Ограничитель, позволяющий задать глубину обработки.

Недостатки:

  • Стружка забивается в мелкие щели.

Белмаш TD-2500

Фуговально-рейсмусовая приставка подойдет обладателям многофункционального станка Белмаш, которым требуется точная обработка материалов.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_20.jpg

Преимущества:

  • Заготовки строгаются с глубиной до 3 мм за проход.
  • Доступная цена приставки от белорусского производителя.
  • Судя по отзывам, приставка плотно фиксирует материал в процессе рейсмусования.

Недостатки:

  • Приставка не может использоваться как отдельное устройство: она подключается к многофункциональному станку.

ЗУБР РС-320

Станок бытового класса подойдет для эксплуатации на даче или в гараже.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_21.jpg

Преимущества:

  • Модель проста в настройке и использовании.
  • Есть рукоятки для быстрой переноски.
  • Максимальная глубина строгания за один проход – 2.5 мм.

Недостатки:

  • Ножи, которые поставляются с устройством, быстро истачиваются.

Лучшие шлифовальные станки по дереву для дома

Техника выполняет шлифование заготовок из древесины при помощи кругов и лент из абразивного материала. Обработка данным станком поможет сделать поверхность гладкой. Представленные в топе модели имеют доступную стоимость, поэтому оптимально подойдут для домашнего использования.

Модель

Мощность двигателя (Вт)

Напряжение сети (В)

Число оборотов (об/мин)

Размер рабочей поверхности (мм)

Габариты станка (мм)

Вес (кг)

Средняя цена в России (руб.)

ЭНКОР Корвет-51

375

220

1 420

290x290

500x290x250

18

13 350

BELMASH BDG152/228 S087A

800

230

2 600

260х175

800х670х535

32

29 990

Triton TSPS450 TR209051

450

220

2 000

370х295

390х330х450

10.2

20 000

Triton TSPST450 TR894303

450

220

2 000

370х295

390x330x450

12.9

27 000

ЗУБР ЗШС-330

330

220

2 950

178х126

297x423x318

7.5

10 500

ЭНКОР Корвет-51

Станок предназначен для обработки деревянных поверхностей при помощи шлифовальной ленты и круга.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_22.jpg

Преимущества:

  • Как и многие лучшие деревообрабатывающие станки для дачи или домашней мастерской комбинированные, устройство работает от 220-Вольтовой розетки.
  • Прибор имеет доступную цену в бюджетном сегменте.
  • Возможность наклонять ленточный узел за счет бесступенчатой регулировки.

Недостатки:

  • Шлифовальный круг без липучки.

BELMASH BDG152/228 S087A

Напольный шлифовальный станок используется в бытовых задачах и мелкосерийном производстве.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_23.jpg

Преимущества:

  • Мощность электрического двигателя – 800 Вт.
  • Рабочий стол из алюминия обеспечивает надежность и долговечность.
  • Отверстие для подключения пылеотсоса.

Недостатки:

  • В отзывах указано, что прибор сильно нагревается.

Triton TSPS450 TR209051

Компактный настольный шлифстанок станет идеальным выбором для начинающего столяра-энтузиаста.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_24.jpg

Преимущества:

  • Доступная цена прибора.
  • Удобные ниши для хранения рабочей оснастки.
  • Легкость переноски и хранения.
  • Чугунная рабочая поверхность.

Недостатки:

  • Судя по отзывам, на рынке представлено мало расходников для данной модели.

Triton TSPST450 TR894303

Несмотря на небольшие габариты, станок активно используется в коммерческих столярных мастерских.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_25.jpg

Преимущества:

  • Помимо шлифования заготовок, подойдет для заточки инструмента.
  • Простая и удобная перенастройка.
  • Качественный механизм пылеудаления.

Недостатки:

  • Сложно найти запчасти для ремонта оборудования.

ЗУБР ЗШС-330

Техника обеспечивает шлифование лентой и диском, причем размер последнего позволяет эффективно применять станок с крупными изделиями.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_26.jpg

Преимущества:

  • За счет низкой стоимости оборудование станет хорошим выбором для домашнего использования.
  • Удобный механизм натяжения шлифленты.

Недостатки:

  • Шумность.

Лучшие ленточные станки по дереву

В топ ленточных деревообрабатывающих станков вошли модели для дома и промышленной деятельности, ценовой диапазон которых составляет 31—215 тысяч рублей.

Модель

Мощность двигателя (Вт)

Напряжение сети (В)

Max глубина пропила (мм)

Размер рабочей поверхности (мм)

Габариты станка (мм)

Вес (кг)

Средняя цена в России (руб.)

JET JWBS-14OS-M

1 200

230

152

356х356

673x610x1727

80

70 000

JET JWBS-15-M

1 800

230

356

405х545

810x750x1880

174

215 000

BELMASH WBS-355

1 100

230

225

545х515

675х535х420

79

69 990

ЭНКОР Корвет-32

350

220

80

290x290

800х340х435

29

31 000

Metabo BAS 317 PRECISION

900

220

165

548х400

665х795х1600

70.5

49 369

JET JWBS-14OS-M

Открывает рейтинг лучших ленточных деревообрабатывающих станков прибор с напольной установкой и асинхронным двигателем.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_27.jpg

Преимущества:

  • Инструмент попал в рейтинг за счет рабочей поверхности, изготовленной из чугунного литья.
  • Станок распиливает изделия высотой до 305 мм.

Недостатки:

  • Оборудование поставляется без параллельного упора.

JET JWBS-15-M

Оборудование ориентировано на эксплуатацию в промышленных условиях. Обладает мощным двигателем, способствующим устойчивости к повышенным нагрузкам.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_28.jpg

Преимущества:

  • Как и другие лучшие производители промышленных деревообрабатывающих станков, JET изготавливает рабочие поверхности из чугуна.
  • Мощность асинхронного двигателя – 1.8 кВт.

Недостатки:

  • Станок требует наличия свободного пространства в помещении.

BELMASH WBS-355

Ленточнопильный агрегат справится с продольным и поперечным резанием, а также распиловкой по кривой и под углом.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_29.jpg

Преимущества:

  • Удобная настройка натяжения пильного полотна.
  • Мощный электродвигатель – 1.1 кВт.
  • Высота пропила – 225 мм.

Недостатки:

  • Слабые подшипники на пильном узле.

ЭНКОР Корвет-32

Ленточный станок бытового класса подойдет для непродолжительных работ с низкой интенсивностью.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_30.jpg

Преимущества:

  • Магнитный выключатель.
  • Патрубок для отвода пыли.
  • Функция фигурного пропила.

Недостатки:

  • Сильно нагревается после получасовой рабочей сессии.
  • Некачественный параллельный упор.

Metabo BAS 317 PRECISION

Завершает рейтинг ленточных станков прибор от немецкого бренда. Судя по отзывам, подойдет для домашних работ и мелкосерийного производства.

luchshie_derevoobrabatyvajushhie_stanki_31.jpg

Преимущества:

  • Качество сборки, свойственное продукции бренда Metabo.
  • Адаптер для подведения строительного пылесоса.
  • Два режима движения режущего полотна.

Недостатки:

  • Не обнаружены.
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