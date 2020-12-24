Станок фуговально-рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210

Станок рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210
Арт. Х12664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|220
- Рейсмус ЭНКОР Корвет-21 – это переносной столярный станок для нарезки деревянных заготовок. Максимальные размеры брусков – 318 мм в ширину и 153 мм в толщину. Станок устанавливают в мастерских или на мелких предприятиях. Купить ЭНКОР Корвет-21 90210 на www.bigam.ru можно по лучшей рыночной цене. ЭНКОР Корвет-21 рейсмусовый имеет коллекторный двигатель в 1500 Вт. Количество оборотов строгального вала с 2 строгальными ножами доходит до 8000 об/мин. В станке ЭНКОР Корвет-21 предусмотрен прерыватель питания для предотвращения перегрузки и перегрева. Доставка осуществляется по всей территории России.
Преимущества
- Рейсмус оснащен тепловым реле от перегрузки двигателя и его перегрева
- Съемный ключ защиты от включения при отсутствии оператора
- Дополнительные ролики на откидывающемся столе для работы с длинными заготовками
- Станок ЭНКОР Корвет-21 имеет функцию автоматической подачи заготовок со скоростью 8 м/мин