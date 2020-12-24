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Станок фуговально-рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210
4.8
4
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Станок рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210
    Арт. Х12664
    4.8
    4
    Станок фуговально-рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210
    Станок фуговально-рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210
      Станок фуговально-рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210
      Станок фуговально-рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210

      Станок рейсмусовый Энкор Корвет-21 90210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12664
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Рейсмус ЭНКОР Корвет-21 – это переносной столярный станок для нарезки деревянных заготовок. Максимальные размеры брусков – 318 мм в ширину и 153 мм в толщину. Станок устанавливают в мастерских или на мелких предприятиях. Купить ЭНКОР Корвет-21 90210 на www.bigam.ru можно по лучшей рыночной цене. ЭНКОР Корвет-21 рейсмусовый имеет коллекторный двигатель в 1500 Вт. Количество оборотов строгального вала с 2 строгальными ножами доходит до 8000 об/мин. В станке ЭНКОР Корвет-21 предусмотрен прерыватель питания для предотвращения перегрузки и перегрева. Доставка осуществляется по всей территории России.

        Преимущества

        • Рейсмус оснащен тепловым реле от перегрузки двигателя и его перегрева
        • Съемный ключ защиты от включения при отсутствии оператора
        • Дополнительные ролики на откидывающемся столе для работы с длинными заготовками
        • Станок ЭНКОР Корвет-21 имеет функцию автоматической подачи заготовок со скоростью 8 м/мин