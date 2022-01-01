Лобзиковый, распиловочный, деревообрабатывающий станок – огромное подспорье на предприятии и в быту. Автоматизированный труд не только экономит время, но и позволяет выполнять работу более качественно. Представлены различные деревообрабатывающие модели, габариты зависят от выбранного станка.

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