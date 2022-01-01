Комбинированные станки
Найдено: 47 товаров
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- 35 509 ₽42 470 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 280Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -6 961 ₽
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- 32 890 ₽36 800 ₽Мощность комбинированного станка 1700 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 200Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -3 910 ₽
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- 10 950 ₽Мощность комбинированного станка 1200 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 210Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
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- 49 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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- 31 739 ₽33 490 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- -1 751 ₽
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- 32 999 ₽Мощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
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- 13 769 ₽14 000 ₽Мощность комбинированного станка 90 ВтНапряжение станка 230 ВМатериал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыВес станка 11.5 кг
- -231 ₽
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- 39 009 ₽39 990 ₽Мощность комбинированного станка 2200 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- -981 ₽
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- 42 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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- 43 628 ₽47 880 ₽Мощность комбинированного станка 1850 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 210Материал обработки станка деревоДвигатель станка щеточный
- -4 252 ₽
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- 27 500 ₽Мощность комбинированного станка 1600 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 255Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
- Персональная скидка
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- 37 752 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 280Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комбинированные станки в городе Ярославль по цене от 0 до 370000 рублей. В наличии более 47 наименований. Комбинированные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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