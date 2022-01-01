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Деревообраба­тывающие станки

Комбинированные станки

Найдено: 47 товаров
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  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    35 509 ₽
    42 470 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 280
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -6 961 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    32 890 ₽
    36 800 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    Мощность комбинированного станка 1700 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 200
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -3 910 ₽
    • Персональная скидка
  • Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
    10 950 ₽
    5.0
    Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
    Мощность комбинированного станка 1200 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
    • Персональная скидка
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
    49 990 ₽
    4.7
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
    31 739 ₽
    33 490 ₽
    4.3
    Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • -1 751 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    32 999 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
    13 769 ₽
    14 000 ₽
    4.0
    Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
    Мощность комбинированного станка 90 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Вес станка 11.5 кг
    • -231 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
    39 009 ₽
    39 990 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
    Мощность комбинированного станка 2200 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • -981 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
    42 990 ₽
    4.5
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    43 628 ₽
    47 880 ₽
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Мощность комбинированного станка 1850 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка щеточный
    • -4 252 ₽
  • Станок Энкор Корвет 16 распиловочный 90160
    27 500 ₽
    Станок Энкор Корвет 16 распиловочный 90160
    Мощность комбинированного станка 1600 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 255
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
    • Персональная скидка
  • Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    37 752 ₽
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 280
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комбинированные станки в городе Ярославль по цене от 0 до 370000 рублей. В наличии более 47 наименований. Комбинированные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
35 509 ₽
Станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Станок Энкор "Корвет-320" 93200
51 300 ₽
Станок Энкор "Корвет-320" 93200
Станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
32 999 ₽
Станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
42 990 ₽
Станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
Станок Белмаш CBS-2000
41 490 ₽
Станок Белмаш CBS-2000
Станок Энкор Корвет-13М 90130
70 400 ₽
Станок Энкор Корвет-13М 90130
Станок Белмаш SDM-2500M
49 990 ₽
Станок Белмаш SDM-2500M
Станок Белмаш SDM-2000M
50 990 ₽
Станок Белмаш SDM-2000M
Станок Белмаш SDMR-2500
64 999 ₽
Станок Белмаш SDMR-2500
Станок Стинко WOODKRAFT ST-2500
37 752 ₽
Станок Стинко WOODKRAFT ST-2500
Станок DeWalt DWE7485-QS
43 628 ₽
Станок DeWalt DWE7485-QS
Станок Энкор Корвет 16 90160
27 500 ₽
Станок Энкор Корвет 16 90160
Станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
31 739 ₽
Станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Станок Белмаш СДМП-2200
39 009 ₽
Станок Белмаш СДМП-2200
Станок Энкор Корвет-10М 90101
10 950 ₽
Станок Энкор Корвет-10М 90101
Станок Jet JSS-16A 10000808МА
13 769 ₽
Станок Jet JSS-16A 10000808МА
Станок Belmash MOGILEV 2.4 ECO
31 490 ₽
Станок Belmash MOGILEV 2.4 ECO
Станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
32 890 ₽
Станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Станок деревообрабатывающий Энкор Корвет Эксперт-10
14 238 ₽
Станок деревообрабатывающий Энкор Корвет Эксперт-10
Станок деревообрабатывающий Энкор Корвет-10 90100
8 294 ₽
Станок деревообрабатывающий Энкор Корвет-10 90100
Станок многофункциональный Белмаш SDM-2000
25 737 ₽
Станок многофункциональный Белмаш SDM-2000
Станок комбинированный Jet JKM-300 JE10000880M
80 000 ₽
Станок комбинированный Jet JKM-300 JE10000880M
Станок комбинированный Elitech CP 1221
9 250 ₽
Станок комбинированный Elitech CP 1221
Станок универсальный Jet JTS-254
35 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-254
Станок многофункциональный Jet JTS-600XL
175 000 ₽
Станок многофункциональный Jet JTS-600XL
Станок универсальный Jet JTS-600XL, 400 В
175 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-600XL, 400 В
Станок Jet JTS-315LA 10001910AM
33 000 ₽
Станок Jet JTS-315LA 10001910AM
Станок Jet JTS-315SP, 400В
55 000 ₽
Станок Jet JTS-315SP, 400В
Станок универсальный Jet JTS-250CSX
88 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-250CSX
Станок универсальный Jet Powermatic PM1000, 400 В
195 000 ₽
Станок универсальный Jet Powermatic PM1000, 400 В
Станок комбинированный Jet Powermatic PM1000
195 000 ₽
Станок комбинированный Jet Powermatic PM1000
Станок многофункциональный Jet JTAS-10DX
300 000 ₽
Станок многофункциональный Jet JTAS-10DX
Станок многофункциональный Jet JTAS-12DX
370 000 ₽
Станок многофункциональный Jet JTAS-12DX
Станок универсальный Jet JTS-700L
200 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-700L
Станок деревообрабатывающий Jet JTS-250CSX, 400 В
110 000 ₽
Станок деревообрабатывающий Jet JTS-250CSX, 400 В
Станок универсальный Jet JTS-600XM
99 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-600XM
Станок универсальный Jet JTS-600XT
99 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-600XT
Станок деревообрабатывающий Jet JTS-1600-T
155 000 ₽
Станок деревообрабатывающий Jet JTS-1600-T
Станок универсальный Jet JTS-1360-T
145 000 ₽
Станок универсальный Jet JTS-1360-T
Станок универсальный Кратон WM-Multi-06P 40103016
71 170 ₽
Станок универсальный Кратон WM-Multi-06P 40103016
Станок Ставр ПДС-250/2000М
14 326 ₽
Станок Ставр ПДС-250/2000М
Станок комбинированный Стинко WOODKRAFT ST-2200
31 528 ₽
Станок комбинированный Стинко WOODKRAFT ST-2200
Станок многофункциональный Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
11 790 ₽
Станок многофункциональный Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
Станок комбинированный Зубр ЗПДС-200-800
11 560 ₽
Станок комбинированный Зубр ЗПДС-200-800
Станок универсальный Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
0 ₽
Станок универсальный Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
Станок Bosch GTS 635-216 0601B42000
49 620 ₽
Станок Bosch GTS 635-216 0601B42000
Станок Bosch GTS 10 XC Professional
137 990 ₽
Станок Bosch GTS 10 XC Professional