Ремни для строгальных станков
Найдено: 4 товара
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- Нет в наличииремень, 197x119x14 мм, 0.03 кгТип: ременьГабариты, мм: 197x119x14Вес, кг: 0.03
- Нет в наличииремень, 0.04 кгТип: ременьВес, кг: 0.04
- Нет в наличииремень, 630x40x20 мм, 0.03 кгТип: ременьГабариты, мм: 630x40x20Вес, кг: 0.03
- Нет в наличииремень, 121x113x14 мм, 0.03 кгТип: ременьГабариты, мм: 121x113x14Вес, кг: 0.03
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ремни для строгальных станков в городе Ярославль по цене от 430 до 900 рублей. В наличии более 4 наименований. Ремни для строгальных станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.