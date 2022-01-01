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Запчасти для деревообрабатывающих станков

Запчасти для сверлильных станков

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить запчасти для сверлильных станков в городе Ярославль по цене от 430 до 16157 рублей. В наличии более 4 наименований. Запчасти для сверлильных станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Штифт выталкивающий для сверлильного станка 7,98х108
820 ₽
Штифт выталкивающий для сверлильного станка 7,98х108
Патрон резьбонарезной для сверлильного станка МТ-3 под винт и набором цанг М12 (комплект 7шт.)
9 300 ₽
Патрон резьбонарезной для сверлильного станка МТ-3 под винт и набором цанг М12 (комплект 7шт.)
Патрон резьбонарезной для сверлильного станка МТ-4 с лапкой и набором цанг М12 ( комплект-7шт)
16 157 ₽
Патрон резьбонарезной для сверлильного станка МТ-4 с лапкой и набором цанг М12 ( комплект-7шт)
Штифт выталкивающий для сверлильного станка 6,34*103
430 ₽
Штифт выталкивающий для сверлильного станка 6,34*103