Запчасти для шлифовальных станков
Найдено: 183 товара
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- 495 ₽140 мм, 0.04 кгЗернистость: 80Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38Вес, кг: 0.04
- 1 250 ₽1 650 ₽0.4 кгЗернистость: 60Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.4
- -400 ₽
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- 1 250 ₽1 650 ₽0.31 кгЗернистость: 120Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.31
- -400 ₽
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- 1 035 ₽0.3 кгЗернистость: 150Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: НетВес, кг: 0.3
- 440 ₽на липучке велкро , 0.03 кгЗернистость: 80Диаметр, мм: 300Способ крепления: на липучке велкроВодостойкость: НетВес, кг: 0.03
- 550 ₽115 мм, 0.03 кгЗернистость: 80Длина, мм: 115Диаметр, мм: 50Вес, кг: 0.03
- 1 000 ₽1 100 ₽0.24 кгЗернистость: 80Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: ДаВес, кг: 0.24
- -100 ₽
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- 550 ₽115 мм, 0.02 кгЗернистость: 60Длина, мм: 115Диаметр, мм: 50Вес, кг: 0.02
- 1 500 ₽1 650 ₽0.35 кгЗернистость: 80Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.35
- -150 ₽
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- 1 210 ₽0.16 кгЗернистость: 180Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: НетВес, кг: 0.16
- 1 035 ₽0.3 кгЗернистость: 180Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: НетВес, кг: 0.3
- 550 ₽115 мм, 0.02 кгЗернистость: 80Длина, мм: 115Диаметр, мм: 38Вес, кг: 0.02
- Нет в наличии
- Нет в наличии0.2 кгЗернистость: 100Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: ДаВес, кг: 0.2
- Нет в наличии0.33 кгЗернистость: 100Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.33
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 100Длина, мм: 230Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличииДиаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 150Диаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 60
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 60Длина, мм: 140Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 100Длина, мм: 230Диаметр, мм: 25
- Нет в наличииДиаметр, мм: 150
- Нет в наличии0.32 кгЗернистость: 150Ширина, мм: 150Длина, мм: 1220Водостойкость: НетВес, кг: 0.32
- Нет в наличииЗернистость: 120Диаметр, мм: 200
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить запчасти для шлифовальных станков в городе Ярославль по цене от 80 до 1700 рублей. В наличии более 183 наименований. Запчасти для шлифовальных станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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