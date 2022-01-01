Запчасти для строгальных станков
Найдено: 32 товара
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- 1 820 ₽нож, 270x2x20 мм, 0.17 кгТип: ножГабариты, мм: 270x2x20Вес, кг: 0.17Длина, мм: 270Ширина, мм: 20
- 790 ₽нож, 200x20x2 мм, 0.11 кгТип: ножГабариты, мм: 200x20x2Вес, кг: 0.11Длина, мм: 200Ширина, мм: 20
- 270 ₽нож, 0.17 кг, стальТип: ножВес, кг: 0.17Длина, мм: 280Ширина, мм: 35Толщина, мм: 2
- 1 020 ₽нож, 250х2х20 мм, 0.14 кгТип: ножГабариты, мм: 250х2х20Вес, кг: 0.14Длина, мм: 250Ширина, мм: 20
- 2 500 ₽нож, 332x19x3 мм, 0.32 кгТип: ножГабариты, мм: 332x19x3Вес, кг: 0.32Длина, мм: 332Ширина, мм: 19
- 1 900 ₽нож, 210x30x3 мм, 0.3 кгТип: ножГабариты, мм: 210x30x3Вес, кг: 0.3Длина, мм: 210Ширина, мм: 30
- Нет в наличиинож, 318x18.3x3.2 мм, 0.28 кгТип: ножГабариты, мм: 318x18.3x3.2Вес, кг: 0.28Длина, мм: 318Ширина, мм: 18
- Нет в наличиинож, 0.3 кг, стальТип: ножВес, кг: 0.3Длина, мм: 200Ширина, мм: 25Толщина, мм: 2.5
- Нет в наличиинож, стальТип: ножДлина, мм: 250Ширина, мм: 22Толщина, мм: 3Материал: сталь
- Нет в наличииДлина, мм: 280
- Нет в наличиишкив, 50x50x40 мм, 0.2 кгТип: шкивГабариты, мм: 50x50x40Вес, кг: 0.2
- Нет в наличиинож, 334x16x2.2 мм, 0.18 кгТип: ножГабариты, мм: 334x16x2.2Вес, кг: 0.18Длина, мм: 334Ширина, мм: 16
- Нет в наличии
- Нет в наличиинож, 270x47x13 мм, 0.14 кгТип: ножГабариты, мм: 270x47x13Вес, кг: 0.14Длина, мм: 250Ширина, мм: 20
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить запчасти для строгальных станков в городе Ярославль по цене от 205 до 4289 рублей. В наличии более 32 наименований. Запчасти для строгальных станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.