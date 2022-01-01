Пильные полотна для ленточных пил
Найдено: 423 товара
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- 3 340 ₽3300 мм, 1 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 3300Ширина полотна, мм: 27
- 3 940 ₽2360 ммНазначение: металлДлина, мм: 2360Ширина полотна, мм: 20
- 2 410 ₽1712 мм, 0.13 кгНазначение: дерево, пластикДлина, мм: 1712Ширина полотна, мм: 6Шаг зубьев постоянный, мм: 4
- 4 340 ₽3035 мм, 1 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 3035Ширина полотна, мм: 27
- 1 915 ₽1440 мм, 0.5 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 1440Ширина полотна, мм: 13Шаг зубьев постоянный, мм: 1.4
- 1 690 ₽1440 мм, 0.5 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 1440Ширина полотна, мм: 13
- Нет в наличии2240 мм, 0.3 кгНазначение: дерево, пластикДлина, мм: 2240Ширина полотна, мм: 15Шаг зубьев постоянный, мм: 6
- Нет в наличии1425 мм, 0.25 кгНазначение: деревоДлина, мм: 1425Ширина полотна, мм: 6.35
- Нет в наличии2240 мм, 0.17 кгНазначение: дерево, пластикДлина, мм: 2240Ширина полотна, мм: 6Шаг зубьев постоянный, мм: 4
- Нет в наличииНазначение: дерево, металл
- Нет в наличииНазначение: металл
- Нет в наличииНазначение: дерево, металл
- Нет в наличииНазначение: металл
- Нет в наличииНазначение: дерево, металл
- Нет в наличии3200 мм, 1 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 3200Ширина полотна, мм: 27
- Нет в наличии1640 ммНазначение: дерево, металлДлина, мм: 1640Ширина полотна, мм: 13
- Нет в наличии1440 мм, 0.5 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 1440Ширина полотна, мм: 13Шаг зубьев переменный, мм: 2.5/1.8
- Нет в наличии2362 мм, 1 кгНазначение: металлДлина, мм: 2362Ширина полотна, мм: 20
- Нет в наличии2490 ммНазначение: дерево, металлДлина, мм: 2490Ширина полотна, мм: 13
- Нет в наличииНазначение: металл
- Нет в наличииНазначение: металл
- Нет в наличии3035 мм, 1 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 3035Ширина полотна, мм: 27
- Нет в наличии1640 мм, 0.5 кгНазначение: дерево, металлДлина, мм: 1640Ширина полотна, мм: 13
- Нет в наличии1712 ммНазначение: дерево, металлДлина, мм: 1712Ширина полотна, мм: 10
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пильные полотна для ленточных пил в городе Ярославль по цене от 505 до 23000 рублей. В наличии более 423 наименований. Пильные полотна для ленточных пил можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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