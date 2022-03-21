Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200

Преимущества

Точные и удобные шкалы. Для точности настройки на станке предусмотрены шкалы

Плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила. Станок BELMASH SDMP-2200 оснащен газовой пружиной, которая обеспечивает плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила

Кожух для подключения вытяжной установки в комплекте. Деревообрабатывающий станок BELMASH SDMP-2200 комплектуется кожухом для отвода стружки (патрубок диаметром 63 миллиметра), который позволит подключить вытяжное устройство

Возможность установки дисковых фрез. Вместо пильного диска можно устанавливать дисковые фрезы (толщина фрезы не более 10 миллиметров)

Удобство и безопасность работы. Станок BELMASH SDMP-2200 закреплён на жёсткой раме и имеет два стола, «сверху» и «снизу». Получаются две независимые рабочие поверхности. При работе на одном столе, второй стол недоступен

Оригинальный переход от строгания к распиловке. Оригинально решен переход от операции строгания к операции распиловки. Сменить операцию можно не прилагая усилий, легко и безопасно. Просто переверните станок на осях и зафиксируйте новое положение. Благодаря это особенности покупатели прозвали станок "перевертыш"

BELMASH SDMP-2200 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием с ручной подачей заготовки. В комплект поставки входит толкатель для безопасной ручной подачи узких или коротких деталей к режущему элементу. Асинхронный двигатель обеспечивает стабильную и продолжительную работу агрегата (выходная мощность равняется 1.4 кВт). Для удобства распила крупногабаритных досок конструкцией предусматривается столешница 800х550 мм, а также задний стол 600х400 мм. Миллиметровая разметка стола существенно упрощает раскрой заготовок на детали определенного размера. Кожух пильного диска имеет патрубок диаметром 28 мм. Размер патрубка на корпусе станка - 63 мм.