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Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
5.0
2
38 239 ₽
39 990 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Арт. X1314011252
5.0
2
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200

Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200

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  • -1 751 ₽
38 239 ₽
39 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X1314011252
5.0
2

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Габариты, мм
801x497x510
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 751 ₽
38 239 ₽
39 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • BELMASH SDMP-2200 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием с ручной подачей заготовки. В комплект поставки входит толкатель для безопасной ручной подачи узких или коротких деталей к режущему элементу. Асинхронный двигатель обеспечивает стабильную и продолжительную работу агрегата (выходная мощность равняется 1.4 кВт). Для удобства распила крупногабаритных досок конструкцией предусматривается столешница 800х550 мм, а также задний стол 600х400 мм. Миллиметровая разметка стола существенно упрощает раскрой заготовок на детали определенного размера. Кожух пильного диска имеет патрубок диаметром 28 мм. Размер патрубка на корпусе станка - 63 мм.

    Преимущества

    • Точные и удобные шкалы. Для точности настройки на станке предусмотрены шкалы
    • Плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила. Станок BELMASH SDMP-2200 оснащен газовой пружиной, которая обеспечивает плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила
    • Кожух для подключения вытяжной установки в комплекте. Деревообрабатывающий станок BELMASH SDMP-2200 комплектуется кожухом для отвода стружки (патрубок диаметром 63 миллиметра), который позволит подключить вытяжное устройство
    • Возможность установки дисковых фрез. Вместо пильного диска можно устанавливать дисковые фрезы (толщина фрезы не более 10 миллиметров)
    • Удобство и безопасность работы. Станок BELMASH SDMP-2200 закреплён на жёсткой раме и имеет два стола, «сверху» и «снизу». Получаются две независимые рабочие поверхности. При работе на одном столе, второй стол недоступен
    • Оригинальный переход от строгания к распиловке. Оригинально решен переход от операции строгания к операции распиловки. Сменить операцию можно не прилагая усилий, легко и безопасно. Просто переверните станок на осях и зафиксируйте новое положение. Благодаря это особенности покупатели прозвали станок "перевертыш"