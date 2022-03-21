- Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
Арт. X1314011252
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Габариты, мм
|801x497x510
|
Частота, Гц
|50
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- BELMASH SDMP-2200 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием с ручной подачей заготовки. В комплект поставки входит толкатель для безопасной ручной подачи узких или коротких деталей к режущему элементу. Асинхронный двигатель обеспечивает стабильную и продолжительную работу агрегата (выходная мощность равняется 1.4 кВт). Для удобства распила крупногабаритных досок конструкцией предусматривается столешница 800х550 мм, а также задний стол 600х400 мм. Миллиметровая разметка стола существенно упрощает раскрой заготовок на детали определенного размера. Кожух пильного диска имеет патрубок диаметром 28 мм. Размер патрубка на корпусе станка - 63 мм.
Преимущества
- Точные и удобные шкалы. Для точности настройки на станке предусмотрены шкалы
- Плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила. Станок BELMASH SDMP-2200 оснащен газовой пружиной, которая обеспечивает плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила
- Кожух для подключения вытяжной установки в комплекте. Деревообрабатывающий станок BELMASH SDMP-2200 комплектуется кожухом для отвода стружки (патрубок диаметром 63 миллиметра), который позволит подключить вытяжное устройство
- Возможность установки дисковых фрез. Вместо пильного диска можно устанавливать дисковые фрезы (толщина фрезы не более 10 миллиметров)
- Удобство и безопасность работы. Станок BELMASH SDMP-2200 закреплён на жёсткой раме и имеет два стола, «сверху» и «снизу». Получаются две независимые рабочие поверхности. При работе на одном столе, второй стол недоступен
- Оригинальный переход от строгания к распиловке. Оригинально решен переход от операции строгания к операции распиловки. Сменить операцию можно не прилагая усилий, легко и безопасно. Просто переверните станок на осях и зафиксируйте новое положение. Благодаря это особенности покупатели прозвали станок "перевертыш"