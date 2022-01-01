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Деревообраба­тывающие станки

Фрезерные станки

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезерные станки в городе Ярославль по цене от 19380 до 24400 рублей. В наличии более 2 наименований. Фрезерные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ручной фрезерный станок CROWN CT11001
11 890 ₽
Ручной фрезерный станок CROWN CT11001
Ручной фрезерный станок ЭНКОР ФМЭ-850/8Э 50263
4 700 ₽
Ручной фрезерный станок ЭНКОР ФМЭ-850/8Э 50263
Пила по металлу ELITECH ПМ 3040Т
27 710 ₽
Пила по металлу ELITECH ПМ 3040Т
Ручной фрезерный станок PATRIOT ER 180
9 990 ₽
Ручной фрезерный станок PATRIOT ER 180
Шлифовальный станок BELMASH BDG152/228 S087A
38 490 ₽
Шлифовальный станок BELMASH BDG152/228 S087A
Шлифовальный станок Triton TSPS450
16 990 ₽
Шлифовальный станок Triton TSPS450
Шлифовальный станок Triton TSPST450 TR894303
21 000 ₽
Шлифовальный станок Triton TSPST450 TR894303
Пила по металлу Makita JR3051TK 198611
16 790 ₽
Пила по металлу Makita JR3051TK 198611
Пила по металлу Crown CT15205N
15 990 ₽
Пила по металлу Crown CT15205N
Ручной фрезерный станок ФИОЛЕНТ МФ3-1100Э
5 199 ₽
Ручной фрезерный станок ФИОЛЕНТ МФ3-1100Э
Шлифовальный станок ЭНКОР Корвет-51
11 100 ₽
Шлифовальный станок ЭНКОР Корвет-51
Ручной фрезерный станок Makita 3612C
28 589 ₽
Ручной фрезерный станок Makita 3612C
Ручной фрезерный станок Makita RP 1800 F
33 250 ₽
Ручной фрезерный станок Makita RP 1800 F
Пила по металлу DeWalt D 28715
27 900 ₽
Пила по металлу DeWalt D 28715
Пила по металлу Makita LC1230
37 315 ₽
Пила по металлу Makita LC1230
Ручной фрезерный станок ИНТЕРСКОЛ ФМ-40/1000Э
5 040 ₽
Ручной фрезерный станок ИНТЕРСКОЛ ФМ-40/1000Э
Шлифовальный станок JET JSG-64
17 000 ₽
Шлифовальный станок JET JSG-64
Шлифовальный станок Powermatic PM2244
225 000 ₽
Шлифовальный станок Powermatic PM2244
Шлифовальный станок JET JDS-12X-M
21 500 ₽
Шлифовальный станок JET JDS-12X-M
Шлифовальный станок BELMASH BDG-2 152/228
45 990 ₽
Шлифовальный станок BELMASH BDG-2 152/228
Шлифовальный станок BELMASH DG 305
18 990 ₽
Шлифовальный станок BELMASH DG 305
Ручной фрезерный станок Makita RP1801F
26 180 ₽
Ручной фрезерный станок Makita RP1801F
Пила по металлу Zitrek ПМ-1200 CM8180
5 130 ₽
Пила по металлу Zitrek ПМ-1200 CM8180
Пила по металлу Zitrek ПМ-2000 H-8010B
6 810 ₽
Пила по металлу Zitrek ПМ-2000 H-8010B
Пила по металлу Zitrek ПМ-2300 H-8030
9 440 ₽
Пила по металлу Zitrek ПМ-2300 H-8030
Фрезерный станок по дереву Ставр СДФ-1500
19 380 ₽
Фрезерный станок по дереву Ставр СДФ-1500
Пила по металлу P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
12 240 ₽
Пила по металлу P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
Пила по металлу ЗУБР ЗПС-850 Э
5 040 ₽
Пила по металлу ЗУБР ЗПС-850 Э
Пила по металлу DEKO DKRS1000
2 978 ₽
Пила по металлу DEKO DKRS1000