Фрезерные станки по дереву – мощное оборудование, широко применяемое в токарном производстве. Предназначены для обработки деталей будущих изделий из древесины: вырезания пазов, выемок, лысок. Фрезеры обладают высокой скоростью оборотов, возможностью регулировки угла и высоты фрезерования.

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