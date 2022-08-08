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Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
4.0
1
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
    Арт. О00000034989
    4.0
    1
    Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
    Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
    Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
    Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
    Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
      Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
      Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
      Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
      Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
      Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194

      Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034989
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная пила DEKO DKRS1000 063-4194 используется для резки заготовок из дерева, ДСП, фанеры и металла. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. У основания провода имеется держатель под шестигранный ключ

        Преимущества

        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Бесключевой патрон для быстрой замены полотна
        • Мощный двигатель 1000 Вт для тяжелых работ
        • Рифленая скобовидная рукоятка для надежного хвата DEKO DKRS1000 063-4194