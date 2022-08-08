Преимущества

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Бесключевой патрон для быстрой замены полотна

Мощный двигатель 1000 Вт для тяжелых работ

Рифленая скобовидная рукоятка для надежного хвата DEKO DKRS1000 063-4194

Сабельная пила DEKO DKRS1000 063-4194 используется для резки заготовок из дерева, ДСП, фанеры и металла. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. У основания провода имеется держатель под шестигранный ключ