Сабельная пила Deko DKRS1000 063-4194
Арт. О00000034989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1000
- Сабельная пила DEKO DKRS1000 063-4194 используется для резки заготовок из дерева, ДСП, фанеры и металла. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. У основания провода имеется держатель под шестигранный ключ
Преимущества
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Бесключевой патрон для быстрой замены полотна
- Мощный двигатель 1000 Вт для тяжелых работ
- Рифленая скобовидная рукоятка для надежного хвата DEKO DKRS1000 063-4194