Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
Арт. О00000033669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|710
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- Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235 - универсальный инструмент для домашних мастеров и садоводов. Предназначена для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газо/пенобетона и многих других строительных материалов. Малый вес и компактный размер инструмента, в сравнение с аналогами, позволяют использовать его в труднодоступных местах
Преимущества
- Современный дизайн, эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки, удобный передний кожух – для надежного удержания инструмента
- Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов
- Бесключевое крепление пильного полотна
- Металлический корпус и детали редуктор для высокой надежности
- Стальной упор для надежного позиционирования инструмента
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние