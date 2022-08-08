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Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
5.0
1
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
    Арт. О00000033669
    5.0
    1
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
    Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235
      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235

      Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033669
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		710
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235  - универсальный инструмент для домашних мастеров и садоводов. Предназначена для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газо/пенобетона и многих других строительных материалов. Малый вес и компактный размер инструмента, в сравнение с аналогами, позволяют использовать его в труднодоступных местах

        Преимущества

        • Современный дизайн, эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки, удобный передний кожух – для надежного удержания инструмента
        • Электронная регулировка предустановки частоты двойных  ходов
        • Бесключевое крепление пильного полотна
        • Металлический корпус и детали редуктор для высокой надежности
        • Стальной упор для надежного позиционирования инструмента
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние