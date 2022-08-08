Преимущества

Современный дизайн, эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки, удобный передний кожух – для надежного удержания инструмента

Электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов

Бесключевое крепление пильного полотна

Металлический корпус и детали редуктор для высокой надежности

Стальной упор для надежного позиционирования инструмента

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состояние

Сабельная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э 50235 - универсальный инструмент для домашних мастеров и садоводов. Предназначена для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газо/пенобетона и многих других строительных материалов. Малый вес и компактный размер инструмента, в сравнение с аналогами, позволяют использовать его в труднодоступных местах