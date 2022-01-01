Сабельные пилы по металлу
Найдено: 40 товаров
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- 21 330 ₽27 290 ₽1510 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1510Вес, кг: 4.42800 ход/минХод пилки, мм
- -5 960 ₽
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- 8 609 ₽11 650 ₽710 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 710Вес, кг: 32700 ход/минХод пилки, мм
- -3 041 ₽
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- 7 330 ₽1100 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 1100Вес, кг: 32700 ход/минХод пилки, мм
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- 5 999 ₽6 690 ₽1010 ВтМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.72400 ход/минХод пилки, мм
- -691 ₽
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- 20 399 ₽Тип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.6Ход пилки, мм
- 26 990 ₽32 340 ₽1300 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1300Вес, кг: 4.12900 ход/минХод пилки, мм
- -5 350 ₽
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- 16 790 ₽17 090 ₽1200 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.23000 ход/минХод пилки, мм
- -300 ₽
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- 8 580 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.82400 ход/минХод пилки, мм
- 11 327 ₽13 020 ₽Тип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.69Ход пилки, мм
- -1 693 ₽
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- 3 279 ₽Тип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.5Ход пилки, мм
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- 21 660 ₽4 АчТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 2.5Ход пилки, мм
- 4 850 ₽980 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 980Вес, кг: 3.42500 ход/минХод пилки, мм
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- 20 230 ₽23 200 ₽1250 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1250Вес, кг: 3.83000 ход/минХод пилки, мм
- -2 970 ₽
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- 4 554 ₽5 060 ₽Регулировка глубины реза: нетТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.9Ход пилки, мм
- -506 ₽
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- 8 990 ₽1200 ВтМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.92800 ход/минХод пилки, мм
- Персональная скидка
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- 16 160 ₽Регулировка глубины реза: нетТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.2Ход пилки, мм
- 19 990 ₽21 110 ₽1100 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1100Вес, кг: 3.52800 ход/минХод пилки, мм
- -1 120 ₽
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- 27 429 ₽28 190 ₽Регулировка глубины реза: нетТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.5Ход пилки, мм
- -761 ₽
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- 3 990 ₽710 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 710Вес, кг: 2.22800 ход/минХод пилки, мм
- Персональная скидка
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- 12 060 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.22800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии850 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 850Вес, кг: 2.72800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии4 АчТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.7Ход пилки, мм
- Нет в наличии900 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 900Вес, кг: 3.72700 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1250 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1250Вес, кг: 4.22800 ход/минХод пилки, мм
Сабельные пилы по металлу в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 690 рублей до 32 600 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.