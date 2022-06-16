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Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|21
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Пила садовая сабельная аккумуляторная Patriot RS 202 это легкий и малогабаритный инструмент, который пригодится для работы в саду. С помощью сабельных пил можно укорачивать или удалять ветви деревьев, придавать форму топиариям, живым изгородям и кустам. При необходимости Patriot RS 202 21B max без труда распилит и легкий металл, а для удобства пользователя полотно для работы с металлическими изделиями прилагается в комплекте. Сабельная пила намного удобнее и маневреннее обычной бензиновой, а принцип действия лобзика ускоряет сам процесс пиления. Наличие резинового покрытия на рукоятке помогает рукам меньше скользить, а наличие блокировки лезвия повышает безопасность эксплуатации. Зажим на носовой части Patriot RS 202 21B UES для фиксации изделия позволяет улучшить точность проведения работ. Примечание: батарея и кабель для зарядки пилы в комплект не входят.
Преимущества сабельной пилы Patriot RS 202:
- Универсальный инструмент;
- Безопасное применение;
- Полотна и по металлу, и по дереву;
- Обрезиненная рукоять;
- Универсальный хвостовик;
- Металлический зажим для заготовки.
Комплектация:
- Пила;
- Лезвия для дерева и металла;
- Упаковка.