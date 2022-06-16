Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
5.0
2
3 279 ₽
Аккумуляторные сабельные пилы
  • Персональная скидка
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
Арт. О00000007727
5.0
2
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
  • Персональная скидка
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121

Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 279 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007727
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип аккумулятора
Li-lon
Напряжение аккумулятора, В
21
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 279 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
235 ₽
5.0
Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
560 ₽
Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
Пилка для лезвийной пилы по газобетону Практика 776-720 S 2243 HM (455 мм)
1 539 ₽
1 910 ₽
5.0
Пилка для лезвийной пилы по газобетону Практика 776-720 S 2243 HM (455 мм)
  • -371 ₽
Пилки для лезвийной пилы по металлу Практика S922BF BIM 773-569 (2 шт.)
400 ₽
5.0
Пилки для лезвийной пилы по металлу Практика S922BF BIM 773-569 (2 шт.)
Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
335 ₽
5.0
Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
340 ₽
5.0
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (вид Li-Ion, 2Ач)
3 620 ₽
5.0
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (вид Li-Ion, 2Ач)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
6 590 ₽
4.8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
  • Персональная скидка
Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
Нет в наличии
5.0
Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
Смотреть
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
Нет в наличии
4.5
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пила садовая сабельная аккумуляторная Patriot RS 202 это легкий и малогабаритный инструмент, который пригодится для работы в саду. С помощью сабельных пил можно укорачивать или удалять ветви деревьев, придавать форму топиариям, живым изгородям и кустам. При необходимости Patriot RS 202 21B max без труда распилит и легкий металл, а для удобства пользователя полотно для работы с металлическими изделиями прилагается в комплекте. Сабельная пила намного удобнее и маневреннее обычной бензиновой, а принцип действия лобзика ускоряет сам процесс пиления. Наличие резинового покрытия на рукоятке помогает рукам меньше скользить, а наличие блокировки лезвия повышает безопасность эксплуатации. Зажим на носовой части Patriot RS 202 21B UES для фиксации изделия позволяет улучшить точность проведения работ. Примечание: батарея и кабель для зарядки пилы в комплект не входят.

    Преимущества сабельной пилы Patriot RS 202:

    • Универсальный инструмент;
    • Безопасное применение;
    • Полотна и по металлу, и по дереву;
    • Обрезиненная рукоять;
    • Универсальный хвостовик;
    • Металлический зажим для заготовки.

    Комплектация:

    • Пила;
    • Лезвия для дерева и металла;
    • Упаковка.