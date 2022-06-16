Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 202 21В Max UES 250205121

Пила садовая сабельная аккумуляторная Patriot RS 202 это легкий и малогабаритный инструмент, который пригодится для работы в саду. С помощью сабельных пил можно укорачивать или удалять ветви деревьев, придавать форму топиариям, живым изгородям и кустам. При необходимости Patriot RS 202 21B max без труда распилит и легкий металл, а для удобства пользователя полотно для работы с металлическими изделиями прилагается в комплекте. Сабельная пила намного удобнее и маневреннее обычной бензиновой, а принцип действия лобзика ускоряет сам процесс пиления. Наличие резинового покрытия на рукоятке помогает рукам меньше скользить, а наличие блокировки лезвия повышает безопасность эксплуатации. Зажим на носовой части Patriot RS 202 21B UES для фиксации изделия позволяет улучшить точность проведения работ. Примечание: батарея и кабель для зарядки пилы в комплект не входят.

Преимущества сабельной пилы Patriot RS 202:

Универсальный инструмент;

Безопасное применение;

Полотна и по металлу, и по дереву;

Обрезиненная рукоять;

Универсальный хвостовик;

Металлический зажим для заготовки.

Комплектация: