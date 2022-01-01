Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
Арт. О00000014960
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|США
|
Объем, л
|1
|
Материал упаковки
|пластик
- Масло цепное G-Motion Chain Oil 1 л PATRIOT 850030700 изготовлено на основе минеральных масел высокого качества и усовершенствованного пакета присадок. Рекомендовано для круглогодичного использования.
Преимущества
- Гарантирует смазывание и повышение ресурса пильных цепей, шин и звёздочек в бензиновых и электрических цепных пилах