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Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
490 ₽
Смазочные масла для цепей и пил
    Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
    Арт. О00000014960
    Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
    Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л

      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014960

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Объем, л
      		1
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло цепное G-Motion Chain Oil 1 л PATRIOT 850030700 изготовлено на основе  минеральных масел высокого качества и усовершенствованного пакета присадок. Рекомендовано для круглогодичного использования.

        Преимущества

        • Гарантирует смазывание и повышение ресурса пильных цепей, шин и звёздочек в бензиновых и электрических цепных пилах