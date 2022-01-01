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Масло для смазки цепей и шин Champion 952828, 5 л
1 770 ₽
2 400 ₽
Смазочные масла для цепей и пил
    Масло для смазки пильных цепей и шин Champion 952828, 5 л
    Арт. О00000015261
    Масло для смазки цепей и шин Champion 952828, 5 л

      Масло для смазки пильных цепей и шин Champion 952828, 5 л

      • -630 ₽
      1 770 ₽
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015261

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		5
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      • -630 ₽
      1 770 ₽
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло для смазки цепей и шин Champion 5 л - специальная смесь очищенных масел, входящая в состав, обеспечивает хорошую смазку, а вязкие присадки и специальные добавки уменьшают истирание и окисление металла, увеличивая тем самым срок службы пильных цепей и шин. Масло минимизирует нагревание от шины и трение цепи, а также обеспечивает их смазку, облегчает очистку от пыли и стружки. Масло Champion - это высококачественный экологичный продукт, имеет низкий уровень содержания серы и полностью разлагается в почве.

        Преимущества

        • Минимизирует нагревание от шины и трение цепи
        • Облегчает очистку от пыли и стружки
        • Увеличивает срок службы пильной цепи и шины