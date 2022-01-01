Масло для смазки цепей и шин Champion 952828, 5 л

Масло для смазки пильных цепей и шин Champion 952828, 5 л
Арт. О00000015261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|5
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Материал упаковки
|пластик
- Масло для смазки цепей и шин Champion 5 л - специальная смесь очищенных масел, входящая в состав, обеспечивает хорошую смазку, а вязкие присадки и специальные добавки уменьшают истирание и окисление металла, увеличивая тем самым срок службы пильных цепей и шин. Масло минимизирует нагревание от шины и трение цепи, а также обеспечивает их смазку, облегчает очистку от пыли и стружки. Масло Champion - это высококачественный экологичный продукт, имеет низкий уровень содержания серы и полностью разлагается в почве.
Преимущества
- Минимизирует нагревание от шины и трение цепи
- Облегчает очистку от пыли и стружки
- Увеличивает срок службы пильной цепи и шины