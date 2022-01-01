Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л

Преимущества

Масло Champion - это высококачественный экологичный продукт, имеет низкий уровень содержания серы и полностью разлагается в почве

Высокое качество

Масло для смазки цепей и шин Champion 1 л - специальная смесь очищенных масел, входящая в состав, обеспечивает хорошую смазку, а вязкие присадки и специальные добавки уменьшают истирание и окисление металла, увеличивая тем самым срок службы пильных цепей и шин. Масло минимизирует нагревание от шины и трение цепи, а также обеспечивает их смазку, облегчает очистку от пыли и стружки.