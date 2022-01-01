В данной категории каталога магазина “Бигам” представлен широкий ассортимент электроинструментов для фрезерования. Благодаря цанговому патрону шпинделя и возможности подбора фрез по функции, такие машины значительно упрощают обработку материалов. Все модели имеют регулировку по скорости, глубине и частоте пропила.

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