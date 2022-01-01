Преимущества

Мощный двигатель для высокой эффективности

Воздушное охлаждение для стабильной работы

Удобные рукоятки для комфортной работы

Градуированные шкалы для точной установки глубины обработки

Регулировка оборотов для различных материалов

Двойная изоляция для продолжительного срока службы

Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт предназначен для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д. Быстрая замена угольных щеток позволяет обслуживать инструмент без обращения в сервисный центр. Возможность подключения к пылесосу обеспечивает чистоту рабочей зоны, за счет чего повышается точность и аккуратность работ. Регулировка оборотов позволяет обрабатывать древесину различной твердости.