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Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
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Фрезеры
    Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
    Арт. О00000026735
    Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
    Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
    Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
    Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
    Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
      Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
      Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
      Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
      Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
      Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт

      Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026735

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт предназначен для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д. Быстрая замена угольных щеток позволяет обслуживать инструмент без обращения в сервисный центр. Возможность подключения к пылесосу обеспечивает чистоту рабочей зоны, за счет чего повышается точность и аккуратность работ. Регулировка оборотов позволяет обрабатывать древесину различной твердости.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой эффективности
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы
        • Удобные рукоятки для комфортной работы
        • Градуированные шкалы для точной установки глубины обработки
        • Регулировка оборотов для различных материалов
        • Двойная изоляция для продолжительного срока службы