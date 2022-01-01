Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт
Арт. О00000026735
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Упаковка
|коробка
|
Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER12-C, 2100 Вт предназначен для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д. Быстрая замена угольных щеток позволяет обслуживать инструмент без обращения в сервисный центр. Возможность подключения к пылесосу обеспечивает чистоту рабочей зоны, за счет чего повышается точность и аккуратность работ. Регулировка оборотов позволяет обрабатывать древесину различной твердости.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой эффективности
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Удобные рукоятки для комфортной работы
- Градуированные шкалы для точной установки глубины обработки
- Регулировка оборотов для различных материалов
- Двойная изоляция для продолжительного срока службы