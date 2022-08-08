Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
Арт. О00000034992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер DEKO DKR1600E 063-4193 используется для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д.
Преимущества
- Рукоятки с нескользящими накладками способствуют надежному удержанию инструмента
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивается благодаря линейки