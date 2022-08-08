Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Арт. О00000034992
    5.0
    1
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
    Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин
      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин

      Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034992
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить