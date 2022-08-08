Фрезер Deko DKR1600E 063-4193, 1600 Вт, 16000-30000 ходов/мин

Преимущества

Рукоятки с нескользящими накладками способствуют надежному удержанию инструмента

Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивается благодаря линейки

Фрезер DEKO DKR1600E 063-4193 используется для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д.