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Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
5.0
2
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
    Арт. X1048041085
    5.0
    2
    Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
    Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
    Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
    Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
      Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
      Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
      Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
      Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00

      Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041085
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		44
      Макс. диаметр фрезы, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер ручной ИНТЕРСКОЛ 1000Э электрический очень надежный в эксплуатации и легкий в использовании. Фрезер ИНТЕРСКОЛ 1000Э подходит работы с заготовками из дерева и композитных материалов различного рода. Фрезерная машина ФМ-40/1000Э способна обрабатывать поверхности различного типа: как горизонтальные, так и под углом, выступы разных типов. С помощью фрез с подшипниками, копировальных колец, опорных роликов и других специальных механизмов, может осуществляться обработка определенного типа. Фрезер в движении может придерживаться края рабочей зоны на заготовке, повторяя шаблон.

        Преимущества

        • Мощный 1100 Вт двигатель гарантирует отличную производительность
        • Электронная регулировка оборотов для оптимальной работы с различными материалами
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены фрез
        • Параллельный упор в комплекте для более высокой точности
        • Удобные рукоятки универсального фрезера ИНТЕРСКОЛ ФМ-40/1000Э 440.1.0.00 обеспечивают комфортную работу