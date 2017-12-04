Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00
Арт. X1048041085
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|44
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Макс. диаметр фрезы, мм
|30
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- Фрезер ручной ИНТЕРСКОЛ 1000Э электрический очень надежный в эксплуатации и легкий в использовании. Фрезер ИНТЕРСКОЛ 1000Э подходит работы с заготовками из дерева и композитных материалов различного рода. Фрезерная машина ФМ-40/1000Э способна обрабатывать поверхности различного типа: как горизонтальные, так и под углом, выступы разных типов. С помощью фрез с подшипниками, копировальных колец, опорных роликов и других специальных механизмов, может осуществляться обработка определенного типа. Фрезер в движении может придерживаться края рабочей зоны на заготовке, повторяя шаблон.
Преимущества
- Мощный 1100 Вт двигатель гарантирует отличную производительность
- Электронная регулировка оборотов для оптимальной работы с различными материалами
- Блокировка шпинделя для быстрой смены фрез
- Параллельный упор в комплекте для более высокой точности
- Удобные рукоятки универсального фрезера ИНТЕРСКОЛ ФМ-40/1000Э 440.1.0.00 обеспечивают комфортную работу