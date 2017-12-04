Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э 440.1.0.00

Преимущества

Мощный 1100 Вт двигатель гарантирует отличную производительность

Электронная регулировка оборотов для оптимальной работы с различными материалами

Блокировка шпинделя для быстрой смены фрез

Параллельный упор в комплекте для более высокой точности

Удобные рукоятки универсального фрезера ИНТЕРСКОЛ ФМ-40/1000Э 440.1.0.00 обеспечивают комфортную работу

Фрезер ручной ИНТЕРСКОЛ 1000Э электрический очень надежный в эксплуатации и легкий в использовании. Фрезер ИНТЕРСКОЛ 1000Э подходит работы с заготовками из дерева и композитных материалов различного рода. Фрезерная машина ФМ-40/1000Э способна обрабатывать поверхности различного типа: как горизонтальные, так и под углом, выступы разных типов. С помощью фрез с подшипниками, копировальных колец, опорных роликов и других специальных механизмов, может осуществляться обработка определенного типа. Фрезер в движении может придерживаться края рабочей зоны на заготовке, повторяя шаблон.