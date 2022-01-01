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Электро­инструмент

Дрели

Найдено: 337 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дрели в городе Ярославль по цене от 4 до 150990 рублей. В наличии более 337 наименований. Дрели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ключ для дрели Matrix 16889 (16 мм)
160 ₽
Ключ для дрели Matrix 16889 (16 мм)
Аккумуляторная ударная дрель DeWalt DCD716D2
11 847 ₽
Аккумуляторная ударная дрель DeWalt DCD716D2
Аккумуляторная дрель Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (2 скорости, бесщеточная)
18 380 ₽
Аккумуляторная дрель Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (2 скорости, бесщеточная)
Перфоратор Makita HR 2470 с функцией сверления отверстий
10 149 ₽
Перфоратор Makita HR 2470 с функцией сверления отверстий
Алмазная сверлильная машина DIAM ML-102/2Н, 1,8 кВт
14 980 ₽
Алмазная сверлильная машина DIAM ML-102/2Н, 1,8 кВт
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP457DWE
13 100 ₽
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP457DWE