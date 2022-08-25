Лазерная рулетка ADA Cosmo Mini 40 A00490

Преимущества

Выбор единиц измерения (ft/m) и точки отсчета

Белые цифры очень хорошо видно при любом освещении

Автоматическое выключение подсветки и лазерной рулетки ADA COSMO MINI 40 А00490 для экономии заряда батарей

Благодаря своей эргономичной и компактной конструкции с резиновыми протекторными накладками прибор надежно сидит в руке

Повышенная защита от ударов при падении

Защита от брызг воды и пыли - IP54

Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40 А00490 служит для измерения расстояния до 40 метров как внутри помещений, так и на улице. Управление прибором осуществляется с помощью 4-х кнопок, что обеспечивает удобство и простоту в обращении. Модель поддерживает самые необходимые функции: непрерывные измерения, расчет площади и объема, сложение и вычитание измерений. Дисплей с постоянной подсветкой позволяет работать при любом уровне освещения.