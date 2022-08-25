Лазерная рулетка ADA COSMO 70
Арт. geototal_641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер ADA Cosmo 70 А00429 - профессиональный прибор, способный измерять расстояния до 70 м. Он прост и удобен в использовании. Специальные протекторные накладки сверху и снизу корпуса защищают устройство от повреждений. Дальномер снабжен трехстрочным ярким дисплеем с постоянной подсветкой. Минимальная единица измерения - 1 мм. Модель питается от 2 батареек типа ААА. При бездействии прибор автоматически отключается через 180 секунд, что значительно экономит заряд батарей. Их хватает на более 5000 измерений. Имеется 3 точки начала отсчета.
Преимущества
- Измерение расстояний до 70 м
- Откидная скоба
- Измерения недоступных отрезков
- Измерение площади и объема
- Постоянная подсветка дисплея
- Эргономичный дизайн корпуса
- Автоматическое отключение
- Таймер измерения