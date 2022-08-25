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Лазерная рулетка ADA COSMO 70
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка ADA COSMO 70
    Арт. geototal_641
    5.0
    1
    Лазерная рулетка ADA COSMO 70
    Лазерная рулетка ADA COSMO 70
    Лазерная рулетка ADA COSMO 70
    Лазерная рулетка ADA COSMO 70
      Лазерная рулетка ADA COSMO 70
      Лазерная рулетка ADA COSMO 70
      Лазерная рулетка ADA COSMO 70
      Лазерная рулетка ADA COSMO 70

      Лазерная рулетка ADA COSMO 70

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_641
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный дальномер ADA Cosmo 70 А00429 - профессиональный прибор, способный измерять расстояния до 70 м. Он прост и удобен в использовании. Специальные протекторные накладки сверху и снизу корпуса защищают устройство от повреждений. Дальномер снабжен трехстрочным ярким дисплеем с постоянной подсветкой. Минимальная единица измерения - 1 мм. Модель питается от 2 батареек типа ААА. При бездействии прибор автоматически отключается через 180 секунд, что значительно экономит заряд батарей. Их хватает на более 5000 измерений. Имеется 3 точки начала отсчета. 

        Преимущества

        • Измерение расстояний до 70 м
        • Откидная скоба
        • Измерения недоступных отрезков
        • Измерение площади и объема
        • Постоянная подсветка дисплея
        • Эргономичный дизайн корпуса
        • Автоматическое отключение
        • Таймер измерения