Лазерная рулетка ADA COSMO 70

Преимущества

Измерение расстояний до 70 м

Откидная скоба

Измерения недоступных отрезков

Измерение площади и объема

Постоянная подсветка дисплея

Эргономичный дизайн корпуса

Автоматическое отключение

Таймер измерения





Лазерный дальномер ADA Cosmo 70 А00429 - профессиональный прибор, способный измерять расстояния до 70 м. Он прост и удобен в использовании. Специальные протекторные накладки сверху и снизу корпуса защищают устройство от повреждений. Дальномер снабжен трехстрочным ярким дисплеем с постоянной подсветкой. Минимальная единица измерения - 1 мм. Модель питается от 2 батареек типа ААА. При бездействии прибор автоматически отключается через 180 секунд, что значительно экономит заряд батарей. Их хватает на более 5000 измерений. Имеется 3 точки начала отсчета.