Лазерный дальномер ADA Robot 40

Преимущества

Многопозиционная скоба позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей. Откинув ее на 90 градусов к корпусу прибора, удобно проводить замеры на краях плоскостей (доска, стол, подоконник, плита и пр.)

Прочный пластиковый корпус имеет по периметру резиновые накладки для удобного хвата рукой

Прорезиненная мембранная клавиатура с большими кнопками позволит работать не снимая защитных перчаток

Результаты измерений отображаются крупными цифрами на экране двухстрочного ЖК дисплея с подсветкой

Дальномер выполняет все основные вычисления: сложение и вычитание результатов, расчет площади и объема, косвенные измерения по теореме Пифагора

Дальномер лазерный ADA Robot 40 заменит обычную рулетку на стройплощадке, в работе дизайнера, мебельного мастера, дорожного строителя, мастера отделочника, постановщика окон

Лазерная рулетка позволяет быстро проводить измерения одному, «без напарника»





Дальномер лазерный ADA Robot 40 измеряет расстояния до 40 метров на улице при дневном освещении и в помещении. Это важно, если измерения необходимо проводить на улице. Точность измерения расстояния ± 1.5 мм.