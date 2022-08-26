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Лазерный дальномер ADA Robot 40
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер ADA Robot 40
    Арт. geototal_46
    5.0
    1
    Лазерный дальномер ADA Robot 40
    Лазерный дальномер ADA Robot 40
    Лазерный дальномер ADA Robot 40
    Лазерный дальномер ADA Robot 40
    Лазерный дальномер ADA Robot 40
      Лазерный дальномер ADA Robot 40
      Лазерный дальномер ADA Robot 40
      Лазерный дальномер ADA Robot 40
      Лазерный дальномер ADA Robot 40
      Лазерный дальномер ADA Robot 40

      Лазерный дальномер ADA Robot 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_46
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дальномер лазерный ADA Robot 40 измеряет расстояния до 40 метров на улице при дневном освещении и в помещении. Это важно, если измерения необходимо проводить на улице. Точность измерения расстояния ± 1.5 мм.

        Преимущества

        • Многопозиционная скоба позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей. Откинув ее на 90 градусов к корпусу прибора, удобно проводить замеры на краях плоскостей (доска, стол, подоконник, плита и пр.) 
        • Прочный пластиковый корпус имеет по периметру резиновые накладки для удобного хвата рукой
        • Прорезиненная мембранная клавиатура с большими кнопками позволит работать не снимая защитных перчаток
        • Результаты измерений отображаются крупными цифрами на экране двухстрочного ЖК дисплея с подсветкой
        • Дальномер выполняет все основные вычисления: сложение и вычитание результатов, расчет площади и объема, косвенные измерения по теореме Пифагора
        • Дальномер лазерный ADA Robot 40 заменит обычную рулетку на стройплощадке, в работе дизайнера, мебельного мастера, дорожного строителя, мастера отделочника, постановщика окон
        • Лазерная рулетка позволяет быстро проводить измерения одному, «без напарника»