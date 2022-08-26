Лазерный дальномер ADA Robot 40
Арт. geototal_46
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Нет
- Дальномер лазерный ADA Robot 40 измеряет расстояния до 40 метров на улице при дневном освещении и в помещении. Это важно, если измерения необходимо проводить на улице. Точность измерения расстояния ± 1.5 мм.
Преимущества
- Многопозиционная скоба позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей. Откинув ее на 90 градусов к корпусу прибора, удобно проводить замеры на краях плоскостей (доска, стол, подоконник, плита и пр.)
- Прочный пластиковый корпус имеет по периметру резиновые накладки для удобного хвата рукой
- Прорезиненная мембранная клавиатура с большими кнопками позволит работать не снимая защитных перчаток
- Результаты измерений отображаются крупными цифрами на экране двухстрочного ЖК дисплея с подсветкой
- Дальномер выполняет все основные вычисления: сложение и вычитание результатов, расчет площади и объема, косвенные измерения по теореме Пифагора
- Дальномер лазерный ADA Robot 40 заменит обычную рулетку на стройплощадке, в работе дизайнера, мебельного мастера, дорожного строителя, мастера отделочника, постановщика окон
- Лазерная рулетка позволяет быстро проводить измерения одному, «без напарника»