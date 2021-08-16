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Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
3.9
9
3 990 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
    Арт. X30306106
    3.9
    9
    Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
    Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
    Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
    Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
      Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
      Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
      Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
      Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491

      Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30306106
      3.9
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерная рулетка ADA COSMO 50 A00491 - это простой и удобный в обращении прибор, предназначенный для определения расстояний. Она поддерживает функции измерения площади и объема, сложения и вычитания, а также измерения недоступных отрезков. Устройство оснащено защитными протекторными накладками, которые способны защитить корпус от повреждений в случае падения. Яркая подсветка дисплея позволит работать даже в условиях плохой освещенности.

        Преимущества

        • Измерение расстояний при любых условиях освещенности
        • Эргономичный дизайн корпуса для удобства измерений
        • Мембранные кнопки управления не боятся пыли и влаги
        • Откидная скоба поможет произвести точные измерения из углов и щелей
        • Результаты на дисплее видно под любым углом и при любом свете
        • Автоматическое отключение лазерной рулетки ADA COSMO 50 A00491 для экономии заряда элементов питания