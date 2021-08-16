Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
Арт. X30306106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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- Лазерная рулетка ADA COSMO 50 A00491 - это простой и удобный в обращении прибор, предназначенный для определения расстояний. Она поддерживает функции измерения площади и объема, сложения и вычитания, а также измерения недоступных отрезков. Устройство оснащено защитными протекторными накладками, которые способны защитить корпус от повреждений в случае падения. Яркая подсветка дисплея позволит работать даже в условиях плохой освещенности.
Преимущества
- Измерение расстояний при любых условиях освещенности
- Эргономичный дизайн корпуса для удобства измерений
- Мембранные кнопки управления не боятся пыли и влаги
- Откидная скоба поможет произвести точные измерения из углов и щелей
- Результаты на дисплее видно под любым углом и при любом свете
- Автоматическое отключение лазерной рулетки ADA COSMO 50 A00491 для экономии заряда элементов питания