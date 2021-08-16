Лазерный дальномер Ada Cosmo 50 А00491

Преимущества

Измерение расстояний при любых условиях освещенности

Эргономичный дизайн корпуса для удобства измерений

Мембранные кнопки управления не боятся пыли и влаги

Откидная скоба поможет произвести точные измерения из углов и щелей

Результаты на дисплее видно под любым углом и при любом свете

Автоматическое отключение лазерной рулетки ADA COSMO 50 A00491 для экономии заряда элементов питания

Лазерная рулетка ADA COSMO 50 A00491 - это простой и удобный в обращении прибор, предназначенный для определения расстояний. Она поддерживает функции измерения площади и объема, сложения и вычитания, а также измерения недоступных отрезков. Устройство оснащено защитными протекторными накладками, которые способны защитить корпус от повреждений в случае падения. Яркая подсветка дисплея позволит работать даже в условиях плохой освещенности.