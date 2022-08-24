Преимущества

Функция маляра поможет определить общую площадь всех стен в помещении, не записывая промежуточные результаты. Пригодится при расчёте стройматериалов для отделки

Визир с 3-кратным зумом - для точности измерений при неблагоприятных условиях освещения

Возможность измерения наклонных объектов (например, уклона крыши дома)

Малый вес лазерного дальномера ADA Cosmo 150 Video А00475 - для комфортной работы

Наименьшая единица измерения: 1 мм

Прибор может отмерять одинаковые отрезки, длина которых заранее задана (например, при установке столбов забора)

Автоматическое отключение через 180 секунд

Функция Bluetooth - для передачи данных на устройства

4 точки начала отсчета: передняя часть, задняя часть, скоба, резьба под штатив

Встроенный видеоискатель с 3-х кратным зумом

Диапазон измерения наклона: 90 градусов





ADA Cosmo 150 Video – профессиональная лазерная рулетка. Измеряет расстояния, складывает, вычитает, высчитывает площади и объёмы. Цифровой визир и датчик наклона 360° позволяют точно измерять сложные помещения и наклонные объекты. Инструмент работает на дистанции до 150 м с погрешностью не больше ±1,5 мм. Подходит для измерений в помещении и на ярком солнце.