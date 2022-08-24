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Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Видео лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Арт. geototal_714
    5.0
    1
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video

      Видео лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_714
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • ADA Cosmo 150 Video – профессиональная лазерная рулетка. Измеряет расстояния, складывает, вычитает, высчитывает площади и объёмы. Цифровой визир и датчик наклона 360° позволяют точно измерять сложные помещения и наклонные объекты. Инструмент работает на дистанции до 150 м с погрешностью не больше ±1,5 мм. Подходит для измерений в помещении и на ярком солнце.

        Преимущества

        • Функция маляра поможет определить общую площадь всех стен в помещении, не записывая промежуточные результаты. Пригодится при расчёте стройматериалов для отделки
        • Визир с 3-кратным зумом - для точности измерений при неблагоприятных условиях освещения
        • Возможность измерения наклонных объектов (например, уклона крыши дома)
        • Малый вес лазерного дальномера ADA Cosmo 150 Video А00475 - для комфортной работы
        • Наименьшая единица измерения: 1 мм
        • Прибор может отмерять одинаковые отрезки, длина которых заранее задана (например, при установке столбов забора)
        • Автоматическое отключение через 180 секунд
        • Функция Bluetooth - для передачи данных на устройства
        • 4 точки начала отсчета: передняя часть, задняя часть, скоба, резьба под штатив
        • Встроенный видеоискатель с 3-х кратным зумом
        • Диапазон измерения наклона: 90 градусов