Видео лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 150 Video
Арт. geototal_714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
- ADA Cosmo 150 Video – профессиональная лазерная рулетка. Измеряет расстояния, складывает, вычитает, высчитывает площади и объёмы. Цифровой визир и датчик наклона 360° позволяют точно измерять сложные помещения и наклонные объекты. Инструмент работает на дистанции до 150 м с погрешностью не больше ±1,5 мм. Подходит для измерений в помещении и на ярком солнце.
Преимущества
- Функция маляра поможет определить общую площадь всех стен в помещении, не записывая промежуточные результаты. Пригодится при расчёте стройматериалов для отделки
- Визир с 3-кратным зумом - для точности измерений при неблагоприятных условиях освещения
- Возможность измерения наклонных объектов (например, уклона крыши дома)
- Малый вес лазерного дальномера ADA Cosmo 150 Video А00475 - для комфортной работы
- Наименьшая единица измерения: 1 мм
- Прибор может отмерять одинаковые отрезки, длина которых заранее задана (например, при установке столбов забора)
- Автоматическое отключение через 180 секунд
- Функция Bluetooth - для передачи данных на устройства
- 4 точки начала отсчета: передняя часть, задняя часть, скоба, резьба под штатив
- Встроенный видеоискатель с 3-х кратным зумом
- Диапазон измерения наклона: 90 градусов