В данной категории представлен инструмент с функцией измерения длины поверхностей, который пригодится при монтажных работах на большой площади. В отличие от нивелира, дальномер обладает бóльшим диапазоном, точностью, а также возможностью подобрать параметры для каждого типа плоскостей и сравнить полученные результаты.

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