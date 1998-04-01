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Геодезическое оборудование

Лазерные дальномеры (рулетки)

Найдено: 132 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить лазерные дальномеры (рулетки) в городе Ярославль по цене от 1426 до 89870 рублей. В наличии более 132 наименований. Лазерные дальномеры (рулетки) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104
4 990 ₽
Лазерный дальномер Condtrol Vector 60, 1-4-104
Лазерная рулетка измерительная Ada Cosmo 70 А00429
4 490 ₽
Лазерная рулетка измерительная Ada Cosmo 70 А00429
Электронный измеритель Patriot LM 601 120201040
3 990 ₽
Электронный измеритель Patriot LM 601 120201040
Измеритель расстояния электронный ADA Cosmo Mini 40 A00490
2 490 ₽
Измеритель расстояния электронный ADA Cosmo Mini 40 A00490
Строительный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
3 990 ₽
Строительный дальномер Ada Cosmo 50 А00491
Лазерная рулетка Condtrol Smart 60, 1-4-098
3 390 ₽
Лазерная рулетка Condtrol Smart 60, 1-4-098
Измеритель расстояния Ada Cosmo MINI
2 990 ₽
Измеритель расстояния Ada Cosmo MINI
Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636
2 800 ₽
Лазерный дальномер Fubag Lasex 40 31636
Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
37 260 ₽
Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0.601.072.100
Лазерная рулетка Condtrol Mettro 100 PRO
6 354 ₽
Лазерная рулетка Condtrol Mettro 100 PRO
Лазерный прибор для измерения расстояния ADA Robot 60 А00240
4 490 ₽
Лазерный прибор для измерения расстояния ADA Robot 60 А00240
Дальномер цифровой Bosch GLM 80 (источник питания аккумулятор)
12 345 ₽
Дальномер цифровой Bosch GLM 80 (источник питания аккумулятор)
Строительный дальномер BOSCH GLM 150
16 790 ₽
Строительный дальномер BOSCH GLM 150
Лазерная рулетка Bosch PLR 25 0.603.016.220
4 535 ₽
Лазерная рулетка Bosch PLR 25 0.603.016.220
Инструмент для измерения расстояния LEICA Disto X310 790656
18 935 ₽
Инструмент для измерения расстояния LEICA Disto X310 790656
Инструмент для измерения расстояния CONDTROL INFINITER 20 1-4-072
1 990 ₽
Инструмент для измерения расстояния CONDTROL INFINITER 20 1-4-072
Лазерная рулетка Bosch GLM 50 C 0.601.072.C00
9 930 ₽
Лазерная рулетка Bosch GLM 50 C 0.601.072.C00
Лазерный прибор для измерения расстояния CONDTROL XP4 pro 1-4-086
14 990 ₽
Лазерный прибор для измерения расстояния CONDTROL XP4 pro 1-4-086
Лазерный дальномер RGK D120
16 489 ₽
Лазерный дальномер RGK D120
Лазерный дальномер RGK D60
3 839 ₽
Лазерный дальномер RGK D60
Лазерная рулетка измерительная RGK D100
6 589 ₽
Лазерная рулетка измерительная RGK D100
Лазерный дальномер RGK D80
4 389 ₽
Лазерный дальномер RGK D80
Лазерный оптический дальномер RGK D1500 (питание от аккумулятора)
26 389 ₽
Лазерный оптический дальномер RGK D1500 (питание от аккумулятора)
Дальномер цифровой Leica DISTO X310
19 258 ₽
Дальномер цифровой Leica DISTO X310
Лазерный дальномер ADA COSMO 70
3 990 ₽
Лазерный дальномер ADA COSMO 70
Лазерная рулетка измерительная Leica DISTO S91
89 870 ₽
Лазерная рулетка измерительная Leica DISTO S91
Лазерная рулетка измерительная ADA COSMO 150 Video
10 990 ₽
Лазерная рулетка измерительная ADA COSMO 150 Video
Лазерный дальномер ADA COSMO MINI 40
2 790 ₽
Лазерный дальномер ADA COSMO MINI 40
Дальномер цифровой ADA COSMO 50
3 490 ₽
Дальномер цифровой ADA COSMO 50
Лазерная рулетка ADA COSMO 120 Video
9 990 ₽
Лазерная рулетка ADA COSMO 120 Video
Лазерная рулетка Condtrol Smart 20
2 499 ₽
Лазерная рулетка Condtrol Smart 20
Дальномер 1079714
2 615 ₽
Дальномер 1079714
Лазерный дальномер Patriot LM 501 120201501
3 090 ₽
Лазерный дальномер Patriot LM 501 120201501
Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
3 395 ₽
Лазерный дальномер P.I.T. PLD-60A
Лазерный дальномер P.I.T. PLD-30 A
2 005 ₽
Лазерный дальномер P.I.T. PLD-30 A
Лазерный дальномер P.I.T. PLD-40A
3 090 ₽
Лазерный дальномер P.I.T. PLD-40A
Лазерный дальномер Condtrol Sputnik 30 с источником питания
1 790 ₽
Лазерный дальномер Condtrol Sputnik 30 с источником питания
Дальномер цифровой Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
3 721 ₽
Дальномер цифровой Сибртех PM-40 38010 с пузырьковым уровнем
Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50
6 810 ₽
Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50
Лазерный прибор для измерения расстояния Bosch GLM 20 0.601.072.E00
3 011 ₽
Лазерный прибор для измерения расстояния Bosch GLM 20 0.601.072.E00
Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic
5 750 ₽
Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic
Ручной дальномер Bosch GLM 40
6 440 ₽
Ручной дальномер Bosch GLM 40