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Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
    Арт. X3030665
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
    Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
    Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
    Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
    Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
      Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
      Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
      Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
      Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
      Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220

      Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030665
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220 предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Оснащен функциями сканирования, запоминания вычислений, а также функцией сложения и вычитания измерений. Легкий и компактный прибор отличается высокой точностью измерений. Большой дисплей позволяет визуально контролировать результаты измерений.

        Преимущества

        • Измерение расстояний от передней или задней кромки
        • Измерение площади и объема
        • Функция сложения и вычитания
        • Непрерывное измерение
        • Функция автоматического отключения (в течение 5 минут)
        • Функция памяти
        • Режим сканирования
        • Высокая точность измерений
        • Малый вес
        • Дальномер размером с мобильный телефон помещается в кармане