Преимущества

Измерение расстояний от передней или задней кромки

Измерение площади и объема

Функция сложения и вычитания

Непрерывное измерение

Функция автоматического отключения (в течение 5 минут)

Функция памяти

Режим сканирования

Высокая точность измерений

Малый вес

Дальномер размером с мобильный телефон помещается в кармане

Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220 предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Оснащен функциями сканирования, запоминания вычислений, а также функцией сложения и вычитания измерений. Легкий и компактный прибор отличается высокой точностью измерений. Большой дисплей позволяет визуально контролировать результаты измерений.