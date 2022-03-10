Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
Арт. X3030665
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Нет
С этим товаром смотрят
- Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220 предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Оснащен функциями сканирования, запоминания вычислений, а также функцией сложения и вычитания измерений. Легкий и компактный прибор отличается высокой точностью измерений. Большой дисплей позволяет визуально контролировать результаты измерений.
Преимущества
- Измерение расстояний от передней или задней кромки
- Измерение площади и объема
- Функция сложения и вычитания
- Непрерывное измерение
- Функция автоматического отключения (в течение 5 минут)
- Функция памяти
- Режим сканирования
- Высокая точность измерений
- Малый вес
- Дальномер размером с мобильный телефон помещается в кармане