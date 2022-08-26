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Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Арт. О00000033596
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
    Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00

      Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033596
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00 помогает измерять расстояния до 20 м. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой, что значительно упрощает рабочий процесс. Произведенные измерения выводятся на дисплей с подсветкой. Устройство питается от 2 батареек типа ААА. Срока их службы хватает на более 5000 измерений.

        Преимущества

        • Малый вес (0.13 кг)
        • Дисплей с подсветкой - для удобного считывания информации
        • Управление одной кнопкой - для удобства пользования
        • Автоматическое отключение (через 5 минут бездействия)
        • Единицы измерения: м/см, фут/дюйм
        • Номинальное время измерения: < 0,5 с
        • Срок службы батарей, режим отдельных измерений: примерно 5000
        • Защита от пыли и водяных брызг: IP 54