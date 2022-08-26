Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
Арт. О00000033596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00 помогает измерять расстояния до 20 м. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой, что значительно упрощает рабочий процесс. Произведенные измерения выводятся на дисплей с подсветкой. Устройство питается от 2 батареек типа ААА. Срока их службы хватает на более 5000 измерений.
Преимущества
- Малый вес (0.13 кг)
- Дисплей с подсветкой - для удобного считывания информации
- Управление одной кнопкой - для удобства пользования
- Автоматическое отключение (через 5 минут бездействия)
- Единицы измерения: м/см, фут/дюйм
- Номинальное время измерения: < 0,5 с
- Срок службы батарей, режим отдельных измерений: примерно 5000
- Защита от пыли и водяных брызг: IP 54