Преимущества

Малый вес (0.13 кг)

Дисплей с подсветкой - для удобного считывания информации

Управление одной кнопкой - для удобства пользования

Автоматическое отключение (через 5 минут бездействия)

Единицы измерения: м/см, фут/дюйм

Номинальное время измерения: < 0,5 с

Срок службы батарей, режим отдельных измерений: примерно 5000

Защита от пыли и водяных брызг: IP 54

Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00 помогает измерять расстояния до 20 м. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой, что значительно упрощает рабочий процесс. Произведенные измерения выводятся на дисплей с подсветкой. Устройство питается от 2 батареек типа ААА. Срока их службы хватает на более 5000 измерений.